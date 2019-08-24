Политика

Нужно помнить: Порошенко с женой в компании и военных почтил память погибших за Украину

Пятый президент Украины Петр Порошенко в День Независимости почтил память жертв войны за нашу страну. Вместе с женой Мариной в компании военных лидер партии «Европейская солидарность» возложил цветы к «Мемориальному колоколу».

«Каждый раз, когда раздается Колокол Памяти, вспоминаю имена погибших, еще глубже чувствую, насколько дорога цена независимости. Сегодня колокол будет бить пятнадцать раз — именно столько украинских воинов в этот день положили свою жизнь ради нашей с вами свободы. А молчит он — всего около тридцати дней в году. В Книге памяти в Минобороны — тысячи имен. В том числе ради их памяти мы продолжаем бороться за Украину», — отметил Петр Порошенко.

Его супруга Марина Порошенко сказала: «Мы благодарны и низко кланяемся нашим героям, которые отдали жизнь за независимость Украины, мы благодарны матерям, которые воспитали таких героев. Я уверена, что благодаря таким патриотам Украина победит и отстоит свое право на независимость и светлое, прогрессивное будущее».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter