Мир

Пять минут семейной жизни: молодожены погибли в ДТП, выезжая из здания суда, где регистрировали брак (фото)

В американском городе Ориндж (штат Техас) произошла трагедия. 20-летняя Рианнон Будро и 19-летний Харли Морган, которые начали встречаться еще во время учебы в школе, зарегистрировали свой брак в местном здании суда и отправились праздновать свадьбу.

Однако, как сообщает CNN, спустя считанные минуты после того, как они выехали на дорогу, их автомобиль попал в ДТП, завершившееся смертью жениха и невесты. Машина новобрачных столкнулась с пикапом — на глазах у матери и сестры жениха. «Я видела, как погиб мой малыш. На мне все еще его кровь, так как я пыталась вытащить его и ее из машины. Они были женаты меньше пяти минут…», — сказала старшая из женщин, убитая горем.

На место ДТП прибыл мировой судья, который еще несколько минут назад зарегистрировал брак пары.

Водитель пикапа не пострадал.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Техасе пара погибла в автокатастрофе по пути на собственную свадьбу.

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