Жених превратил похороны невесты в свадьбу: трогательное видео

Мир

25-летний вьетнамец Данг Тхиен Ан и его девушка-ровесница (ее имя не сообщается), познакомились во время учебы в университете и собирались пожениться в сентябре. Оба они работали в Японии. Девушка поехала на родину, чтобы подготовиться к свадьбе, не подозревая, что расстается с женихом навсегда. Она погибла в автокатастрофе, когда ехала на скутере по улице города Хошимин.

Данг Тхиен Ан узнал о ее гибели через интернет: в соцсети Facebook транслировалась ситуация на дороге, где после ДТП возникла огромная пробка. Парню показалось, что погибшая девушка похожа на его любимую. Он кинулся звонить родственникам, которые подтвердили его опасения.

Молодой человек немедленно вылетел во Вьетнам, оставив друзьям сообщение в соцсети: «Свадебная церемония переносится на сегодняшний день. Надеюсь, все смогут выделить время для нашей свадьбы и прощания с моей женой».

Как пишет Asia One, его пост стал вирусным. Даже незнакомые люди выражали вьетнамцу свои соболезнования.

А Данг Тхиен Ан тем временем превратил похороны своей невесты в подобие церемонии бракосочетания. Он опустился на колено перед гробом с букетом цветов и коробочкой, в которой были обручальные кольца. Свое кольцо он надел на палец, а ее — положил возле портрета девушки. «Мне столько всего хотелось сделать для тебя, но сегодня я могу сделать только это», — сказал он. Парень также объявил, что планировал спеть на своей свадьбе. И что он сделает это сейчас. Дрожащим голосом он запел печальную песню о двух влюбленных. У присутствующих появились слезы на глазах. А некоторые, не сдерживаясь, рыдали.

Во время «свадьбы» сам парень пытался держать в себя в руках, но сорвался и заплакал, когда его обняла мама.

«Моя жена — лучший человек из всех, кого я встречал. Я буду как-то пытаться жить без нее… «, — сказал он. Ан также положил возле фотографии невесты купленное ей ранее в подарок ожерелье, добавив, что его возлюбленная пошла на небеса первой и будет ждать его там.

А 61-летняя мать жениха рассказала, что буквально накануне невеста звонила ему и спрашивала, что лучше купить в подарок свекрови. «Она уже купила мне подарок. Но первый подарок стал и последним», — рассказала женщина.

Ранее, как писали «ФАКТЫ» в американском штате Техас молодожены погибли в ДТП спустя пять минут после бракосочетания.

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