Спорт

В субботу, 24 августа, в Челябинске россиянин Сергей Ковалев (34 победы, 29 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья) защитил чемпионский титул по версии WBO в полутяжелом весе в поединке с британцем Энтони Ярдом (17 побед, 16 из них — нокаутом, 1 поражение).

Бой проходил фактически на родине Ковалева, который родился в поселке Горняк, являющимся фактически пригородом Челябинска, поэтому неудивительно, что зал Traktor Arena неистово поддерживал своего земляка с момента выхода боксера на ринг и до финального гонга. В то же время не знавший ранее поражений Ярд чувствовал себя расслабленным и, складывалось впечатление, получал наслаждение от подобной атмосферы в зале.

Впрочем, в самом бою Энтони пришлось несладко. Более опытный «Крашер» (прозвище Ковалева. — Авт.) завладел инициативой с первых минут и методически начал подбирать ключики к защите соперника. Но в восьмом раунде британец неожиданно перехватил инициативу и серией ударов едва не отправил на настил ринга Ковалева — от подобной перспективы россиянина спас лишь гонг.

Небольшая передышка позволила 36-летнему россиянину отдышаться и продолжить бой. А в 11-м раунде «Крашер» нанес сокрушительный удар с левой, после которого Ярд упал и больше не смог подняться.

В итоге, Ковалев успешно провел первую защиту чемпионского титула после того, как в бое-реванше с колумбийцем Элейдером Альваресом, который прошел в начале феврале нынешнего года, вернул себе пояс WBO.

К слову, перед встречей с Ярдом российский боксер ответил на вопрос, сколько боев еще планирует провести на профессиональном ринге (как-никак, Сергею уже 36 лет. — Авт.), а также кого видит своим следующим соперником. «Что вижу конкретно я, так это еще пять поединков и статус абсолютного чемпиона мира. И, конечно же, я хочу бои против победителя встречи Гвоздик — Бетербиев, Бивола, Альвареса», — отметил Ковалев.

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