«За слова надо отвечать»: Ломаченко хочет проучить дерзкого американца (видео)

Спорт

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом) рассказал о главной цели, которой хочет достичь в боксе, а также назвал соперника, с которым хотел бы встретиться в ринге.

«Я очень давно стою в очереди за званием абсолютного чемпиона мира. Мне не удалось этого сделать в двух весовых категориях, но в легком весе я близок к этому достижению. Сначала у меня появился один пояс, затем второй, и вот появился шанс боксировать за третий пояс. Получается, что победитель дуэли с Кэмпбеллом выйдет на победителя дуэли Ричард Комми — Теофимо Лопес.

Если говорить о моих предпочтениях, то я хотел бы боксировать с Теофимо. Не из-за техники, не из-за умений, а основываясь на личных амбициях, потому что много всего он наговорил, много всего заявил. Конечно, цепляют его слова. Но это не месть. Просто когда я рос, меня учили — за все, что ты сказал, ты должен всегда отвечать.

В Америке они относятся к этому не как к спорту, а как к бизнесу. Элементарный пример, когда Макгрегор дрался с Хабибом. Макгрегор тоже много наговорил перед боем. Когда Хабиб прижал его, наносил удары, Макгрегор говорил: «зачем ты так злишься, так сильно бьешь, это ведь всего лишь бизнес». Может, у Теофимо Лопеса такая же стратегия. Но пока я все это воспринимаю буквально.

То, что говорит Теофимо Лопес, выгодно всем. И мне также, конечно, не буду скрывать. Нельзя забывать, что профессиональный бокс — это бизнес, здесь зарабатываются деньги. Я не хочу принимать, что это бизнес, но мне приходится играть по этим правилам. Мне облегчает ситуацию, когда мой противник так себя ведет. Мне практически ничего не нужно делать, не нужно раскручивать бой, противник сам все делает. Промоутеру ничего не остается, как подать это все на красивом блюде", — поделился Ломаченко в эксклюзивном интервью телеканалу «Интер».

Напомним, что бой Ломаченко — Кэмпбелл пройдет в субботу, 31 августа, в Лондоне на O2 Arena. На кону поединка будут стоять титулы WBA и WBO, которыми владеет наш боксер, а также вакантный пояс WBC.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию объединительного боя Ломаченко — Кэмпбелл.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно, сколько заработают Ломаченко и Кэмпбелл за предстоящий поединок.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter