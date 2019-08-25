Первая в мире смерть от курения электронных сигарет зафиксирована в США

Мир

В пятницу, 23 августа, в США была впервые в истории зафиксирована смерть, прямо связанная с курением электронных сигарет. Летальный случай произошел в штате Иллинойс. Эпидемиолог штата, доктор Дженнифер Лэйден заявила журналистам: «Пациент был госпитализирован с тяжелым неизвестным заболеванием легочных путей». Данных о возрасте, поле и другой информации об умершем она не предоставила.

Однако американский федеральный Центр по контролю над заболеваниями и профилактике (CDC) сообщил, что за последние два месяца в стране было зафиксировано 193 случая аналогичных тяжелых заболеваний. Они выявлены в 22 американских штатах. Всех пациентов объединяет то, что они курили электронные сигареты. У всех выявлены одни и те же симптомы — кашель, прерывистое дыхание, общая слабость.

Медикам пока не удается выявить определенный продукт, связанный со всеми заболеваниями, но они бьют тревогу.

Дело в том, что в США стремительно распространяется использование электронных сигарет среди подростков. Так называемый вейпинг — вдыхание пара, испаряемого электронной сигаретой — стал невероятно популярен. На данный момент вейпингом увлекаются примерно 4 миллиона американских школьников.

Еще недавно медики говорили о том, что курильщики электронных сигарет не подвергаются воздействию почти 7 тысяч химических веществ, присутствующих в обычных сигаретах. Поэтому электронные сигареты считались менее опасными.

Но исследования продолжаются. Установлено, что жидкости для вейпинга содержат никотин и следы различных металлов — либо от угля для ее нагревания, либо от других компонентов электронного устройства. Кроме того, в них добавляются самые разнообразные ароматические вещества и эссенции, воздействие которых на легкие человека в сочетании с паром полностью не изучено. И появление неизвестного заболевания легочных путей в 22 штатах доказывает, что вейпинг может быть очень опасен.

Директор CDC Роберт Редфилд сообщил также, что на «черном» рынке все больше появляется жидкостей для вейпинга, содержащих тетрагидрокарбинол (ТГК), который является главным психоактивным компонентом марихуаны. И часть пациентов признались, что использовали именно такие жидкости.

Еще одно неприятное для поклонников электронных сигарет открытие было обнародовано в августе в журнале Radiology. Оказалось, что вейпинг может привести к образованию в организме токсичных веществ, которые временно снижают кровообращение и наносят вред кровеносным сосудам. При этом неважно даже, содержится ли во вдыхаемом паре никотин или нет.

Ученые набрали несколько десятков некурящих добровольцев и на пару минут пережали им бедренную артерию, а затем сняли жгут. При помощи МРТ замерили, насколько усилился приток крови к лишенной кислорода конечности.

Затем участников попросили сделать 16 затяжек электронной сигаретой, не содержащей никотин, и повторили эксперимент. На этот раз приток крови оказался ниже в среднем на треть, ее ускорение — на четверть, а уровень переносимого кислорода упал на 20%.

Оказалось, что даже однократное курение электронной сигареты временно ухудшает работу кровеносных сосудов. При этом не имеет значения то, что во вдыхаемом паре не содержится никотина. Основные компоненты — глицерин и пропиленгликоль — во всех электронных сигаретах одни и те же, а они при нагревании в любом случае образуют токсичные вещества.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Минздрав Украины предлагает распространить на электронные сигареты общие правила, касающиеся традицинного курения в нашей стране.

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