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Происшествия

На окружной дороге под Харьковом рухнул мост: фото и видео с места событий

10:51 25 августа 2019 468
Мост
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове 25 августа утром на участке окружной дороги от авторынка в направлении поселка Песочин частично обрушилась часть автомобильного моста.

По словам водителей, проезжавших по этому участку дороги сразу после обрушения, движение шло только по одной полосе.

В настоящий момент движение транспорта перекрыто. Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, сообщение об обрушении моста поступило в 8:46.

Пострадавших нет. Информация о происшествии зарегистрирована в Новобаварском отделе полиции. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в соцсетях.

Как писали «ФАКТЫ», в июле в Киевской области в городе Ирпень рухнул мост на новой набережной.

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