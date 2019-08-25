Происшествия

На окружной дороге под Харьковом рухнул мост: фото и видео с места событий

В Харькове 25 августа утром на участке окружной дороги от авторынка в направлении поселка Песочин частично обрушилась часть автомобильного моста.

По словам водителей, проезжавших по этому участку дороги сразу после обрушения, движение шло только по одной полосе.

В настоящий момент движение транспорта перекрыто. Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, сообщение об обрушении моста поступило в 8:46.

Пострадавших нет. Информация о происшествии зарегистрирована в Новобаварском отделе полиции. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в соцсетях.

Как писали «ФАКТЫ», в июле в Киевской области в городе Ирпень рухнул мост на новой набережной.

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