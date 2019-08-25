Время Дев: что сулят звезды этим «идеальным занудам»

Стиль жизни

С вступлением Солнца в новое созвездие зодиакального круга в свои права вступает знак Девы. О том, что представляют собой рожденные под ним люди и что их ждет в ближайшем будущем, специально для «ФАКТОВ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Дева — шестой знак Зодиака и представитель стихии Земли, — говорит Валентина Виттрок (на фото). — Главное качество, отличающее его от других, — домовитость, хозяйственность и любовь к порядку. Кто-то ненавидит кропотливую и монотонную работу, им хочется сделать все поскорее и убежать на вечеринку. Дева же, хоть и не против развлечений, с удовольствием будет раскладывать все по полочкам. У Дев, как правило, аналитический ум, они любят все просчитывать, поэтому у них все распланировано — каждый день и год, даже ближайшие десятилетия. Девы — перфекционисты, причем в своем желании сделать все идеально они зачастую доходят до педантизма и занудства. Представители этого знака трудолюбивы и дисциплинированны: они — просто мечта работодателей, потому что всегда приходят на работу вовремя и — из-за продуманной организации рабочего процесса — делают все быстро, четко и правильно.

— Дева любит публичность?

— Нет. Даже будучи очень влиятельным человеком, представитель этого знака предпочитает находиться за спинами других. За это нежелание выделяться из общей массы Дев часто называют «серыми кардиналами». Чувство реальной власти для них куда важнее власти показной. При этом Девы — люди настойчивые и целеустремленные, если они решили чего-то добиться, то сделают это любыми способами. На низших должностях они — прекрасные исполнители, на которых можно положиться, поэтому впоследствии часто занимают руководящие посты. Для Дев очень важна физическая сторона жизни — они любят комфорт, вкусную еду, чувственные удовольствия. Ну, а поскольку за все это нужно платить, Девы трепетно относятся к деньгам и старательно их зарабатывают.

— Что можно сказать о женщинах-Девах?

— В отличие от мужчин, их привлекают слава и деньги, ради которых они готовы на многое. Они прекрасны и обольстительны и могут очаровать кого угодно — даже видавшего виды Скорпиона. Но есть три знака Зодиака, мужчины которых Деве не по зубам — это Близнецы, Раки и Водолеи. В браке такие женщины — образцы верности и преданности, из них получаются образцовые жены и матери. Со стороны Дева может показаться этакой Снежной Королевой, но на самом деле это не так — они умеют любить, но не бросаются в чувства, как в омут с головой. Дева очень боится сделать ошибиться в выборе, поэтому, чтобы претендент на руку и сердце впоследствии не сделал ее несчастной, долго присматривается к нему и только потом принимает решение. Внешне женщины этого знака идеальны и безукоризненны, вы не увидите у них оторванной пуговицы, растрепанных волос или облупившегося маникюра. О том, что Девы — прекрасные хозяйки, и говорить не стоит: у них в доме всегда царит идеальный порядок, а готовят они как лучшие повара мишленовского ресторана.

— А мужчины?

— Мужчина-Дева в жизни руководствуется не эмоциями и чувствами, а разумом и логикой. В профессиональном плане он никогда не делает опрометчивых шагов, каждое свое действие тщательно просчитывает и анализирует его последствия. В личной жизни он не станет лазить в окно к любимой женщине или забрасывать ее цветами, мужчина-Дева ухаживает за своей избранницей довольно скучно, да и инициативы вы от них не дождетесь. Они, конечно, сделают своей возлюбленной предложение руки и сердца, но максимум, на что она может рассчитывать, это дорогие подарки. Романтической обстановки — например, объяснения в любви на смотровой площадке Эйфелевой башни — точно не будет.

Внешне мужчина-Дева необычайно привлекателен — он импозантен и элегантен, поэтому от симпатизирующих ему женщин буквально отбоя нет. Несмотря на это, родившиеся под знаком Девы женятся в тридцать-сорок лет, а то и вовсе остаются холостяками. Спутницу жизни они ищут долго, перебирая невестами, как гоголевская Агафья Тихоновна — женихами. Но уж если мужчина-Дева определился с выбором, он никому не отдаст того, что считает своим. Правда, быть женой такого мужчины — удовольствие, прямо скажем, небольшое. Дева очень любит читать нотации, и собственная жена в этом смысле — не исключение. А еще есть риск, что женщина рядом всегда будет для него «недостаточно идеальной»: то у нее платье помялось, то прическа растрепалась, то чашки на кухне стоят ручками в разные стороны, а полотенца висят криво…

— Что ждет Дев в ближайшее время?

— В течении года в знак Девы зайдет «погостить» большое количество планет, так что они все время будут находиться в центре внимания. Можно сказать, что они числятся в списке любимчиков судьбы — главное, не сидеть сложа руки, а действовать. Как известно, дорогу осилит идущий: в любом деле — как в бизнесе, так и в личной жизни — важно сделать первый шаг, а уж дальше все пойдет как по накатанной. Можно сказать, что Девы успеют все — и важные договора подписать, и с недругами наладить дипломатические отношения. Если август прошел под знаком раздумий и анализа (кстати, любимых занятий Девы), то в сентябре и октябре можно будет выйти в люди и наслаждаться заслуженными комплиментами и восхищенными взглядами. Ноябрь подойдет для отдыха и восстановления растраченных сил, при этом ехать далеко не придется: пригородная дача для представителей знака всегда была лучше любых заморских курортов. В декабре стоит воздержаться от служебного романа — ни к чему хорошему он не приведет.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Валентина Виттрок рассказала, как «звездный дождь» в августе влияет на жителей Земли и что надо делать, когда падают звезды.

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