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Происшествия

Играли в ковбоев: в сети появилось видео скандального инцидента в управлении патрульной полиции Луцка

13:51 25 августа 2019 49
Взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть попало видео инцидента в Управлении патрульной полиции Луцка. На кадрах видно, как один из правоохранителей бросает в коридор гранату. Видео разместила в Facebook патрульная Зоя Мельник.

Трагедия произошла несколько месяцев назад. Она поясняет, что располагает данными, что взрыв произошел в управлении и указывает кто конкретно бросил гранату — начальник управления, который в тот момент был пьян.

Как выяснилось, начальник отмечал день рождения коллеги. Патрульные тогда «играли в ковбоев». После взрыва сообщалось, что якобы сервер, на котором была запись с камеры, забрали в Киев. Но после огласки инцидента Луцк ждет повторная проверка.

Как писали «ФАКТЫ», 24 августа в селе Микитинцы Ивано-Франковской области в результате взрыва гранаты погибли мужчина и женщина.

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