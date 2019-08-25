- 13:56 Королева Елизавета пожаловалась на Трампа, испортившего лужайку перед ее дворцом
- 13:51 Играли в ковбоев: в сети появилось видео скандального инцидента в управлении патрульной полиции Луцка
- 13:34 Международные партнёры поддерживали введение формулы «Роттердам +», — эксперт
- 12:54 Время Дев: что сулят звезды этим «идеальным занудам»
- 12:53 Порошенко — Волкеру: разговоры о возвращении России в G8 преждевременны
- 12:28 Джонсон и Трюдо договорились не пускать Россию в G8, но Трамп готовится сделать "ход конем"
- 11:55 Однорукий боец «задушил» соперника за три минуты поединка ММА
- 11:33 В Кирилловке День независимости отметили грандиозным салютом
- 10:51 На окружной дороге под Харьковом рухнул мост: фото и видео с места событий
- 10:44 Стало известно, почему Богдан предпочел Францию Украине в День независимости
- 10:06 Я не боюсь смеяться над собой, потому и согласился участвовать в «Танцях з зірками», — Дзидзьо
- 09:59 В Украине из-за жары объявлен наивысший уровень пожарной опасности, но на Западе уже понадобятся зонты
Играли в ковбоев: в сети появилось видео скандального инцидента в управлении патрульной полиции Луцка
В сеть попало видео инцидента в Управлении патрульной полиции Луцка. На кадрах видно, как один из правоохранителей бросает в коридор гранату. Видео разместила в Facebook патрульная Зоя Мельник.
Трагедия произошла несколько месяцев назад. Она поясняет, что располагает данными, что взрыв произошел в управлении и указывает кто конкретно бросил гранату — начальник управления, который в тот момент был пьян.
Как выяснилось, начальник отмечал день рождения коллеги. Патрульные тогда «играли в ковбоев». После взрыва сообщалось, что якобы сервер, на котором была запись с камеры, забрали в Киев. Но после огласки инцидента Луцк ждет повторная проверка.
Как писали «ФАКТЫ», 24 августа в селе Микитинцы Ивано-Франковской области в результате взрыва гранаты погибли мужчина и женщина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!