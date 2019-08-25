Грабитель ранил полицейского в Днепре: первые подробности инцидента (фото)

Происшествия

В Днепре 25 августа во время задержания грабителя был ранен полицейский. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

В полицию поступил вызов о совершении грабежа. Неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи девушки и убежал. В полиции начали поиски преступника.

Обладая оперативной информацией, заместитель начальника Индустриального отделения полиции Днепра Владимир Галушко заметил подозреваемого. Чтобы убежать, злоумышленник начал стрельбу в сторону полицейского. С ранением ноги Владимира доставили в больницу.

Позднеее 28-летнего подозреваемого в грабеже и покушении на жизнь полицейского задержали патрульные.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Днепре задержали водителя, который протащил за машиной полицейского, державшегося за дверцу автомобиля.

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