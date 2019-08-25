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Шоу-бизнес

Мой кислород: Лобода показала редкие фото с младшей дочерью

15:25 25 августа 2019 180
Лобода с детьми
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская певица Светлана Лобода, которая чаще поет в России, похвасталась снимком с младшей дочерью Тильдой.

Певица чаще публикует кадры со старшим ребенком, скрывая младшего от любопытных глаз. Но сейчас не удержалась.

«Мой кислород в безвоздушном пространстве», — подписала Лобода фото, сделанное на борту самолета.

Лобода

«Тильда Тилльевна Линдеманн», — пишут комментаторы, которые уверены, что отец ребенка — солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Лобода

Кстати, Лобода так и не рассказала, кто отец ее малышки, а Линденман на прямые вопросы представителей СМИ отвечает уклончиво.

Лобода также воспитывает старшую дочь Еву, которую родила от хореграфа Андрея Царя. Девочка часто посещает концерты, на которых выступает мать, да и сама поет, но пока — дома.

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