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В День Независимости украинские звезды выступят в России
Пока в Украине празднуют День Независимости, отечественные звезды Таисия Повалий и Светлана Лобода готовятся к вечернему концерту, которым откроется музыкальный конкурс «Новая волна» в Сочи.
Об этом свидетельствует расписание выступлений артистов на сайте конкурса.
Кстати, украинские звезды выступят не только 24 августа. 25 августа на сцене конкурса состоится творческий вечер Игоря Крутого. К остальным звездам в этот день присоединится еще одна украинка — Ани Лорак.
А 28 и 29 августа на сцене конкурса выступит певица София Ротару, которая ранее разозлила россиян отказом от участия в новогоднем концерте.
Напомним, что ранее в сети разгорелся настоящий скандал из-за участия в «Новой волне» украинского дуэта ANNA MARIA.
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