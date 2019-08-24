Шоу-бизнес

В День Независимости украинские звезды выступят в России

Пока в Украине празднуют День Независимости, отечественные звезды Таисия Повалий и Светлана Лобода готовятся к вечернему концерту, которым откроется музыкальный конкурс «Новая волна» в Сочи.

Об этом свидетельствует расписание выступлений артистов на сайте конкурса.

Кстати, украинские звезды выступят не только 24 августа. 25 августа на сцене конкурса состоится творческий вечер Игоря Крутого. К остальным звездам в этот день присоединится еще одна украинка — Ани Лорак.

А 28 и 29 августа на сцене конкурса выступит певица София Ротару, которая ранее разозлила россиян отказом от участия в новогоднем концерте.





Напомним, что ранее в сети разгорелся настоящий скандал из-за участия в «Новой волне» украинского дуэта ANNA MARIA.



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