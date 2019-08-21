Вся в мать: дочь Лободы удивила зажигательным выступлением (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Светлана Лобода, удивившая растяжкой в Риме и шпагатом в Турции, весело проводит время со старшей дочерью Евой, которую родила от хореграфа Андрея Царя. Девочка часто сопровождает звездную мать на гастролях, посещает ее концерты и бывает на съемках шоу. Дочь Лободы растет очень артистичной и хорошо поет, часто копируя маму. Как это происходит в домашней обстановке, Светлана показала на видео в Instagram.

«Сейчас в трусы заправлю», — говорит девочка, наряжаясь в блестящий костюм. Она дополняет образ стильными мамиными очками, в руки берет посох и поет строчки нового хита Лободы «Пуля-дура», зажигательно танцуя. Светлана снимает ее на видео.

«Моя Ева и её ежевечерние перфомансы. Обожаю», — написала под видео Лобода.

Лица младшей дочери Тильды Светлана Лобода не показывает. Не признается и в том, кто является отцом девочки.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что популярная певица Ирина Билык показала подросшего сына Табриза.

А певица Наталка Карпа только готовится впервые стать матерью.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter