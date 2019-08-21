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Вся в мать: дочь Лободы удивила зажигательным выступлением (видео)
Популярная певица Светлана Лобода, удивившая растяжкой в Риме и шпагатом в Турции, весело проводит время со старшей дочерью Евой, которую родила от хореграфа Андрея Царя. Девочка часто сопровождает звездную мать на гастролях, посещает ее концерты и бывает на съемках шоу. Дочь Лободы растет очень артистичной и хорошо поет, часто копируя маму. Как это происходит в домашней обстановке, Светлана показала на видео в Instagram.
«Сейчас в трусы заправлю», — говорит девочка, наряжаясь в блестящий костюм. Она дополняет образ стильными мамиными очками, в руки берет посох и поет строчки нового хита Лободы «Пуля-дура», зажигательно танцуя. Светлана снимает ее на видео.
«Моя Ева и её ежевечерние перфомансы. Обожаю», — написала под видео Лобода.
Лица младшей дочери Тильды Светлана Лобода не показывает. Не признается и в том, кто является отцом девочки.
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