Украина

"Девять месяцев в плену": украинцы устроили флешмоб в поддержку военнопленных моряков (фото)

25 августа исполнилось девять месяцев с того дня, как в акватории Черного моря россияне захватили три украинских судна — военные катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». В плен попали 24 украинских моряка.

Чтобы поддержать моряков, которые все еще находятся в СИЗО в Москве, жители украинских городов устроили флешмоб. Акции под общим названием «Девять месяцев в плену» прошли в Киеве, Одессе, Днепре, Ивано-Франковске.

В Одессе участники флешмоба собрались около Морского вокзала. Организаторы флешмоба принесли плакаты и воздушные шарики в синих и желтых цветах с портретами военнопленных.

В Днепре акция прошла у фонтанов: в воду были спущены синие и желтые кораблики.

Поддержали пленных моряков и в Ивано-Франковске.

А в Киеве родные моряков пришли к посольству России и там развернули большой флаг ВМФ Украины.

Напомним, ранее стало известно, что вопрос передачи Украине пленных моряков и других узников Кремля Россия пыталась сделать предметом торга и выменять освобождение узников на присоединение россиян к «Большой семерке».

Фото Kseniya Sokolenko/Facebook, Людмила Шамрай/Facebook, pravda.if.ua, censor.net.ua

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