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В Сибири воспроизвели "битву за Днепр" с показательным "расстрелом предателя" (видео)
В России на Алтае в рамках фестиваля историков-реконструкторов воссоздали военные действия на Днепре в 1943 году. 76-летней давности бой за высоту Малая превратился в шоу с пиротехникой, сжиганием поселений и расстрелом «предателей».
Посмотреть на псевдоисторическое шоу «Днепровский рубеж. 1943 год» собрались около девяти тысяч человек. Зрители с интересом наблюдали, как на условный украинский хутор заходят немецкие танки, половина села при этом сгорает, а затем в селение заходят «освободители» и проводят показательные казни «изменников родины».
Реконструкцию самых кровопролитных сражений времен Второй мировой войны зрители на Алтае встретили с восторгом и активно подбадривали участников.
Напомним, в ходе военных операций 1943 года, объединенных общим названием «Битва за Днепр» погибло более 400 тысяч человек. В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне составляется мартиролог — первый электронный персональный список воинов, погибших во время обороны и освобождении Киева.
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