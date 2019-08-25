- 22:35 Всегда сплю в сексуальном нижнем белье, — невеста Криштиану Роналду поделилась секретами
- 22:31 Арестовали, потому что надоело следить: "правосек" Терновский рассказал, как стал узником Кремля
- 21:51 В сеть слили видео, как Богдан отрывался в Сан-Тропе под Гимн Украины
- 21:36 Украина — Италия: где смотреть онлайн матч женского чемпионата Европы по волейболу
- 21:21 Три гола за 12 минут: «Шахтер» 40-й раз обыграл «Мариуполь» в чемпионате Украины
- 21:04 Когда лучше обрезать деревья и делать маникюр: лунный календарь на 26 августа – 1 сентября
- 20:59 В Сибири воспроизвели "битву за Днепр" с показательным "расстрелом предателя"
- 20:19 G7 раскололась по российскому вопросу: слово за Японией
- 20:11 Гороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака
- 19:55 "Девять месяцев в плену": украинцы устроили флешмоб в поддержку военнопленных моряков
- 18:27 Елизавета II в розовом, Кейт Миддлтон – в синем: королевская семья появилась на публике в Шотландии
- 18:24 Жестокие игры: в Днепре дети подожгли восьмилетнего мальчика
Арестовали, потому что надоело следить: "правосек" Терновский рассказал, как стал узником Кремля
Активист Роман Терновский, осужденный в России за участие в «Правом секторе» и на днях вернувшийся в Украину, полагает, что его арестовали в Ростове-на-Дону, «потому что следить надоело».
По мнению Терновского, российские спецслужбы следили за ним с момента пересечения границы. Следователи, скорее всего надеялись, что смогут выкрутить из «дела Терновского» большое дело о группе «заговорщиков». Но на определенном этапе стало понятно, что украинец приехал в РФ по семейным делам, а не для поиска единомышленников.
«Увидели что толку нет от разработки. Увидели, что я приехал без умысла и занимаюсь только сыном. Им надоело и арестовали», — рассказал бывший заключенный в интервью «Громадське».
По словам Терновского, в РФ он поехал, чтобы помочь больному трехлетнему сыну, страдающему острым аденоидитом. «Я в чем был, в том и выехал. Без вещей», — уточнил активист.
Напомним, украинца Терновского задержали в России 12 октября 2017 года. В июне 2018 года был вынесен приговор о двух годах и трех месяцах колонии якобы за «участие в деятельности экстремистской организации». Позднее тюремный срок был пересчитан с учетом времени, проведенного в СИЗО.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.