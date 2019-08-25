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Украина

Арестовали, потому что надоело следить: "правосек" Терновский рассказал, как стал узником Кремля

22:31 25 августа 2019 22
терновский
Инф. «ФАКТОВ»

Активист Роман Терновский, осужденный в России за участие в «Правом секторе» и на днях вернувшийся в Украину, полагает, что его арестовали в Ростове-на-Дону, «потому что следить надоело».

По мнению Терновского, российские спецслужбы следили за ним с момента пересечения границы. Следователи, скорее всего надеялись, что смогут выкрутить из «дела Терновского» большое дело о группе «заговорщиков». Но на определенном этапе стало понятно, что украинец приехал в РФ по семейным делам, а не для поиска единомышленников.

«Увидели что толку нет от разработки. Увидели, что я приехал без умысла и занимаюсь только сыном. Им надоело и арестовали», — рассказал бывший заключенный в интервью «Громадське».

По словам Терновского, в РФ он поехал, чтобы помочь больному трехлетнему сыну, страдающему острым аденоидитом. «Я в чем был, в том и выехал. Без вещей», — уточнил активист.

Напомним, украинца Терновского задержали в России 12 октября 2017 года. В июне 2018 года был вынесен приговор о двух годах и трех месяцах колонии якобы за «участие в деятельности экстремистской организации». Позднее тюремный срок был пересчитан с учетом времени, проведенного в СИЗО.

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