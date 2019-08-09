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В США ответили на предложение Зеленского расширить нормандский формат
В Государственном департаменте США положительно оценили предложения президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, однако заявили, что какой-либо новый формат урегулирования требует договоренности всех сторон.
Такое заявление в интервью Украинской службе «Голоса Америки» сделал заместитель помощника Госсекретаря Джордж Кент.
«Мы очень поддерживаем усилия президента Зеленського относительно осуществления шагов в направлении мира. Действия украинских военных в Станице Луганской, желание отсроить мост, необходимый для удовлетворения гуманитарных нужд, демонстрирует намерение нового украинского правительства сделать шаги в правильном направлении», — заявил американский чиновник.
Напомним, что после предложения Зеленского встретиться в «Нормандском формате» в Германии ответили, что пока не готовы обсуждать конкретную дату. Во Франции также ответили уклончиво, без конкретных обещаний.
В комментарии «ФАКТАМ» украинский генерал дал совет Зеленскому и рассказал, чего боится Путин.
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