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Шоу-бизнес

Настя Каменских вывела Потапа из себя откровенными фото

0:00 26 августа 2019 107
Настя Потап
Инф. «ФАКТОВ»

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно рассказала, как полюбить себя, удивила поклонников откровенными фото.

На снимках, которые Настя опубликовала в своем Instagram, она позирует в ванной. На певице — черное боди. «Я твоя мечта», — подписала она снимки.

Каменских

Каменских

Каменских

Одним из первых отреагировал на фото муж Насти — продюсер Потап.

«Нннннааааааасть!!!марш домой!!!», — написал он под снимками, добавив смайлики-огоньки.

Потап

Комментарий Потапа собрал несколько тысяч лайков. Поклонники пишут, что Каменских не может бежать домой, у нее концерты. Одни из них, говорят, что Потап-счастливчик. Другие советуют ему поговорить с молодой женой, чтобы не публиковала такие фото и намекают, что у Насти есть любовник.

Напомним, ранее «двойник» Нади Дорофеевой поразила пышными формами в купальнике.

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