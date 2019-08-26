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Настя Каменских вывела Потапа из себя откровенными фото
Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно рассказала, как полюбить себя, удивила поклонников откровенными фото.
На снимках, которые Настя опубликовала в своем Instagram, она позирует в ванной. На певице — черное боди. «Я твоя мечта», — подписала она снимки.
Одним из первых отреагировал на фото муж Насти — продюсер Потап.
«Нннннааааааасть!!!марш домой!!!», — написал он под снимками, добавив смайлики-огоньки.
Комментарий Потапа собрал несколько тысяч лайков. Поклонники пишут, что Каменских не может бежать домой, у нее концерты. Одни из них, говорят, что Потап-счастливчик. Другие советуют ему поговорить с молодой женой, чтобы не публиковала такие фото и намекают, что у Насти есть любовник.
Напомним, ранее «двойник» Нади Дорофеевой поразила пышными формами в купальнике.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!