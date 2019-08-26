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Сбросить ядерные бомбы на Марс: Илон Маск предложил, как сделать планету пригодной для жизни
Идея терраформировать Марс — то есть изменить его условия настолько, чтобы он стал пригодным для жизни — владеет умами людей уже давно. Совсем недавно предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил в Twitter, что нужно устроить на «Красной планете» множество атомных взрывов, которые смогут спровоцировать климатическую реакцию: миллиарды кубометров льда растают, и тогда оттуда выйдут залежи углекислого газа, пишет Science Alert.
Nuke Mars!— Elon Musk (@elonmusk) 16 августа 2019 г.
Однако спустя всего пару дней основатель компании SpaceX в одном из своих твитов сделал оговорку: можно не бомбардировать Красную планету, а «согреть» ее с помощью тысяч спутников на солнечных отражателях. Тогда климат на Марсе станет теплее, появится углекислый газ.
Больше свою идею Маск никак не прокомментировал.
T-shirt soon— Elon Musk (@elonmusk) 16 августа 2019 г.
Издание напоминает, что многие ученые неоднократно заявляли, что терраформировать Красную планету и превратить ее в нечто, хотя бы отдаленно напоминающее нашу Землю, сложно, другие — что вовсе невозможно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский телеканал НТВ опубликовал материал о странной модели старых «Жигулей», замеченной на улицах Ставрополя. Владелец этого авто переконструировал его, поменяв местами багажник и капот. Также он развернул кресло и руль в салоне машины. Опубликовав видео с «Жигулями» в Twitter, сотрудники НТВ сопроводили его знаменитым мемом «Как тебе такое, Илон Маск?», написав его по-английски. Глава компаний Tesla и SpaceX внезапно отреагировал на эту запись, ответив по-русски «хаха офигенно». Характерно, что в России совершенно не поняли юмора изобретателя: на владельца «Жигулей» составили три административных протокола, а регистрацию машины аннулировали.
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