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Мир

Сбросить ядерные бомбы на Марс: Илон Маск предложил, как сделать планету пригодной для жизни

3:15 26 августа 2019 16
Илон Маск
Инф. «ФАКТОВ»

Идея терраформировать Марс — то есть изменить его условия настолько, чтобы он стал пригодным для жизни — владеет умами людей уже давно. Совсем недавно предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил в Twitter, что нужно устроить на «Красной планете» множество атомных взрывов, которые смогут спровоцировать климатическую реакцию: миллиарды кубометров льда растают, и тогда оттуда выйдут залежи углекислого газа, пишет Science Alert.

Однако спустя всего пару дней основатель компании SpaceX в одном из своих твитов сделал оговорку: можно не бомбардировать Красную планету, а «согреть» ее с помощью тысяч спутников на солнечных отражателях. Тогда климат на Марсе станет теплее, появится углекислый газ.

Больше свою идею Маск никак не прокомментировал.

Издание напоминает, что многие ученые неоднократно заявляли, что терраформировать Красную планету и превратить ее в нечто, хотя бы отдаленно напоминающее нашу Землю, сложно, другие — что вовсе невозможно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский телеканал НТВ опубликовал материал о странной модели старых «Жигулей», замеченной на улицах Ставрополя. Владелец этого авто переконструировал его, поменяв местами багажник и капот. Также он развернул кресло и руль в салоне машины. Опубликовав видео с «Жигулями» в Twitter, сотрудники НТВ сопроводили его знаменитым мемом «Как тебе такое, Илон Маск?», написав его по-английски. Глава компаний Tesla и SpaceX внезапно отреагировал на эту запись, ответив по-русски «хаха офигенно». Характерно, что в России совершенно не поняли юмора изобретателя: на владельца «Жигулей» составили три административных протокола, а регистрацию машины аннулировали.

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