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- 06:30 Илон Маск уже завидует: в сети высмеяли "космический прорыв" Путина
Илон Маск уже завидует: в сети высмеяли "космический прорыв" Путина
Фрагмент беседы президента РФ Владимира Путина с «главным космонавтом» страны, руководителем российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным немало рассмешил пользователей Сети.
Видео встречи разметил в своем Twitter пользователь под ником Vitauskas.
На ролике видно, как Рогозин подает Путину некий красочно оформленный альбом с чертежами, рисунками, и при этом говорит о роботе Федоре, рентабельности космической отрасли, планах занять лидирующее положение в космической отрасли
«Президент с искусственным интеллектом — это когда снимки робота для космической станции ему приносят в бумажном альбоме, а он, не понимая, что происходит, рассматривает обложку, пытаясь понять, каким образом это связано с червяками или другими глистами. Завидуешь, Илон Маск?» — пишет блогер.
Президент с искусственным интеллектом — это когда снимки робота для космической станции ему приносят в бумажном альбоме, а он, не понимая что происходит, рассматривает обложку, пытаясь понять, каким образом это связано с червяками или другими глистами.
Завидуешь, Илон Маск? pic.twitter.com/LnxM3XUKCD
— Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) 2 августа 2019 г.
Ироничный тон твита связан с тем, что ранее Илон Маск написал в своем Twitter, что новый двигатель Raptor, который разработала его компания, во время испытаний побил рекорд российского РД-180 по уровню давления в камере сгорания. В частности, давление в камере сгорания достигло 268,9 бар (около 265,4 атмосфер). После этого Дмитрий Рогозин разразился обвинениями в адрес Илона Маска — дескать, он «не является специалистом техническим в этом вопросе, просто не понимает, о чем идет речь». Хотя сам Рогозин, как известно, является по образованию журналистом-международником.
Читатели микроблога дружно поддержали Витаускаса.
При этом комментаторы обратили внимание на «методы работы» главы Роскосмоса: «Рогозин в следующий раз просто скрины с аликэкспресса притащит. А то и с телефона в приложении покажет», «Так в ХХI веке в России родился новый жанр — «лубочные картинки для президента», «Рогозин — это Лысенко времён Путинизма», «Замечательный альбом! Выполнен с применением современных технологий: аппликации, трафарета и набрызга», «Все деньги, выделенные на работа, ушли на создание альбома».
Не оставили без внимания и «глубокие познания» российского президента: «Я так понимаю Путин боится компьютеров и любых гаджетов, он думает его отследит что ли или просто не может освоить современную технику», «Испытание искусственного интеллекта», «Деду уже надо книжки-панорамы делать, чтобы ракеты вставали, космонавты выпрыгивали
Подвел итог дискуссии пользователь под ником max dragavtsev: «Какой-то бронзовый позор просто все это. В 2019 (!) году, в эпоху высочайших технологий».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский телеканал НТВ опубликовал материал о странной модели старых «Жигулей», замеченной на улицах Ставрополя. Владелец этого авто переконструировал его, поменяв местами багажник и капот. Также он развернул кресло и руль в салоне машины. Опубликовав видео с «Жигулями» в Twitter, сотрудники НТВ сопроводили его знаменитым мемом «Как тебе такое, Илон Маск?», написав его по-английски. Глава компаний Tesla и SpaceX внезапно отреагировал на эту запись, ответив по-русски «хаха офигенно». Характерно, что в России совершенно не поняли юмора изобретателя: на владельца «Жигулей» составили три административных протокола, а регистрацию машины аннулировали.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».