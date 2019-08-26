- 04:55 В Киеве на Нивках «Жигуленок» «боднул» Golf с детьми, пришлось вызвать спасателей
- 04:25 Алла Пугачева «благословила» Светлану Лободу, назвав ее своей преемницей
- 03:49 Азовское море «почернело»: назван курорт, где к берегу прибило множество водорослей и медуз
- 03:15 Сбросить ядерные бомбы на Марс: Илон Маск предложил, как сделать планету пригодной для жизни
- 02:50 Стала взрослой: исполнительница роли Михримах в «Великолепном веке» сверкнула глубоким декольте
- 01:54 Киркорова выдала примета: Филиппу пророчат в ближайшее время женитьбу
- 01:30 ДТП на проспекте Паладина в Киеве: разбиты 4 авто, есть пострадавшие
- 00:54 «Агрегат»: Дима Билан поразил фанаток размерами мужского достоинства
- 00:30 Опасная Кирилловка: на курорт пытались провезти оружие и наркотики
- 00:25 Я в шоке: неожиданный финал первого эфира третьего сезона "Танців з зірками"
- 00:00 Настя Каменских вывела Потапа из себя откровенными фото
- 25.08 23:47 Директор Софии Ротару прокомментировал слухи о ее лечении от рака
Алла Пугачева «благословила» Светлану Лободу, назвав ее своей преемницей (видео)
После выступления на фестивале «Новая волна» украинская певица Светлана Лобода поблагодарила в Instagram композитора Игоря Крутого за песню, Аллу Пугачеву за благословение, а своих зрителей — за то, что они ходят на ее концерты, позволяя ей быть на сцене.
Об этом пишет «Телепрограмма».
Свои благодарности Светлана дополнила видеороликом с Аллой Борисовной, на котором, судя по всему, и запечатлено то самое благословение от великой артистки.
«Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она, — говорит Пугачева, показывая на Лободу. — Все остальные в тени».
Издание отмечает, что между Светланой и Аллой Борисовной давно сложились дружеские отношения. 36-летняя певица часто гостит дома у своей 70-летней коллеги, а та приходит на ее концерты. В апреле этого года они вместе подбадривали юных участников шоу «Голос. Дети», которые не смогли победить.
Автор материала считает, что «благословение» поступило «по адресу»: сейчас Лобода находится на пике популярности, имея в копилке три альбома, множество успешных синглов и ряд музыкальных наград в России и Украине.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проживающая в РФ украинская певица Светлана Лобода похвасталась снимком с младшей дочерью Тильдой. «Мой кислород в безвоздушном пространстве», — подписала она фото, сделанное на борту лайнера.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..