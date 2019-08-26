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Шоу-бизнес

Алла Пугачева «благословила» Светлану Лободу, назвав ее своей преемницей (видео)

4:25 26 августа 2019 69
Алла Пугачева и Светлана Лобода
Инф. «ФАКТОВ»

После выступления на фестивале «Новая волна» украинская певица Светлана Лобода поблагодарила в Instagram композитора Игоря Крутого за песню, Аллу Пугачеву за благословение, а своих зрителей — за то, что они ходят на ее концерты, позволяя ей быть на сцене.

Об этом пишет «Телепрограмма».

Свои благодарности Светлана дополнила видеороликом с Аллой Борисовной, на котором, судя по всему, и запечатлено то самое благословение от великой артистки.

«Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она, — говорит Пугачева, показывая на Лободу. — Все остальные в тени».

Издание отмечает, что между Светланой и Аллой Борисовной давно сложились дружеские отношения. 36-летняя певица часто гостит дома у своей 70-летней коллеги, а та приходит на ее концерты. В апреле этого года они вместе подбадривали юных участников шоу «Голос. Дети», которые не смогли победить.

Автор материала считает, что «благословение» поступило «по адресу»: сейчас Лобода находится на пике популярности, имея в копилке три альбома, множество успешных синглов и ряд музыкальных наград в России и Украине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проживающая в РФ украинская певица Светлана Лобода похвасталась снимком с младшей дочерью Тильдой. «Мой кислород в безвоздушном пространстве», — подписала она фото, сделанное на борту лайнера.

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