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Украина

Боевик "ДНР" "Абвер" собрался в депутаты в Крыму от партии Зюганова

9:11 26 августа 2019 292
«Абвер» Здрылюк
Инф. «ФАКТОВ»

Колаборант и боевик Сергей Здрылюк, больше известный как «Абвер», вместе с Игорем Стрелковым (Гиркиным) захватывавший Славянск в 2014 году, решил податься в депутаты.

Агитку Здрылюка с лозунгом «Работать для людей» заметили в аннексированном Крыму. Теперь один из бывших лидеров боевиков «ДНР», немало «поработавший» на оккупированных территориях Донбасса, решил стать депутатом от российской партии КПРФ Геннадия Зюганова.

Собственно, именно из Крыма, где зимой 2014 года Здрылюк вступил в «ополчение», он вместе с террористом из России Игорем Стрелковым отбыл в Славянск, где принял участие в нападение на местное СБУ. Украинская спецслужба считает Здрылюка причастным к похищениям членов миссии ОБСЕ в Славянске.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские бойцы вернули контроль над Славянском и Краматорском в начале июля 2014 года. Боевики покинули Славянск в ночь на 5 июля.

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