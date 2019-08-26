Где смотреть онлайн «Аякс» — АПОЕЛ: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 27 августа, состоятся три ответных поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которых определятся еще три клуба, которые составят компанию 26 командам, уже обеспечившим себе участие в групповой стадии турнира.

Швейцарский «Янг Бойз», которому не привыкать выкручиваться из, казалось, безнадежных ситуаций (вспомните, к примеру, проходы «Шахтера» и «Динамо» после гостевых поражений с разницей в два мяча), после домашних 2:2 отправиться в Белград. Кстати, за последние два года «Црвена Звезда» проиграла дома всего две еврокубковые встречи («ПСЖ» — 1:4 в 2018-м и «Арсеналу» — 0:1 в 2017-м).

Чемпион Хорватии загребское «Динамо» отправится в норвежский Тронхейм, имея в запасе два мяча после битвы на «Максимире». Только вот «Русенборг» в нынешнем еврокубковом сезоне хорош именно на родном стадионе: скандинавы забили четыре мяча «Линфилду» из Северной Ирландии (4:0), два — белорусскому БАТЭ (2:0) и три — словенскому «Марибору» (3:1).

Еще в одном матче игрового дня российский «Краснодар», практически лишившийся шансов на продолжение борьбы в турнире после гостевого разгрома (0:4), примет на своем поле греческий «Олимпиакос».

В среду, 28 августа, болельщики с нетерпением ожидают противостояние на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме «Аякса» и АПОЕЛа. После нулевой ничьей на Кипре полуфиналист прошлой Лиги чемпионов рискует вообще не пробиться в основную сетку турнира, что стало бы для болельщиков именитого «Аякса» настоящей трагедией.

Одной ногой в групповом турнире Лиги — обидчик киевского «Динамо» «Брюгге», победивший в первой встрече австрийский ЛАСК на его поле (1:0).

Отличный шанс попасть в число 32 сильнейших клубов Старого Света и у чешской «Славии», которая неделю назад увезла со стадиона румынского «Клужа» победу (1:0). Впрочем, пражанам не стоит забывать, что подопечные известного специалиста Дана Петреску на предыдущей стадии прошли крепкий «Селтик», победив шотландцев на их же поле — 4:3.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответные матчи

27 августа (вторник)

«Русенборг» — «Динамо» (Загреб) 22:00 «Футбол 1»

«Црвена Звезда» — «Янг Бойз» 22:00 «Футбол 2»

28 августа (среда)

«Аякс» — АПОЕЛ 22:00 «Футбол 1»

«Брюгге» — ЛАСК 22:00 «Футбол 2»

Напомним, что жеребьевка групп Лиги чемпионов, по итогам которой своих соперников узнает, в частности, донецкий «Шахтер», состоится в 19:00 в четверг, 29 августа.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию церемонии в Монако.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что перед матчем «Олимпиакос» — «Краснодар» греческие фанаты сломали нос российскому продюсеру.

Фото ФК АПОЕЛ



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