Происшествия

Крупная автокатастрофа на трассе Киев — Чоп: много погибших и травмированных

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 25 августа на трассе Киев -Чоп. Столкнулись четыре автомобиля, семьи с детьми оказались в больнице, есть погибшие.

ДТП случилось возле села Верхнее Синевидное Сколевского района Львовской области. Водитель автомобиля «Volkswagen Polo» остановился, чтобы пропустить другие машины и повернуть налево к заправке. За «Фольксвагеном» остановилась «Skoda Superb». В нее-то и врезалась «Audi Q7» под управлением 40-летнего местного жителя.

«Skoda» по инерции протаранила «Volkswagen», а «Audi Q7» вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с «Daewoo Lanos» под управлением 50-летнего киевлянина. Об этом сообщает в Facebook координатор общественной организации «Варта-1» Игорь Зинкевич.

Как уточнили в департаменте защиты гражданского населения Львовской облгосадминистрации, массовое столкновение автомобилей на трассе произошло в 23:05 25 августа. В результате ДТП два пассажира «Daewoo Lanos» погибли на месте. Еще шесть человек, в том числе двое детей — 12-летний и трехлетний — были госпитализированы в Сколевскую центральную районную больницу. Правоохранители ведут расследование.

Напомним, дни 23−25 августа были крайне напряженными с точки зрения дорожной обстановки. Много аварий с пострадавшими случилось в Киеве, а во Львове полицейский автомобиль сбил женщин-пешеходов.

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