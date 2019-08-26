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«Старейшая гламурная модель Британии» снялась в том же бикини, в котором позировала более 40 лет назад (фото)

68-летняя Сьюзи Монти, которую английская пресса называет «старейшей гламурной моделью Великобритании», снялась в том же самом бикини, в котором позировала на заре своей карьеры, когда ей было чуть за 20. Фигура Сьюзи за эти годы практически не изменилась. У нее нет отбоя от молодых поклонников, которым нравится, что опытная женщина «обладает телом девушки». Ей также пишут женщины пенсионного возрасте, которые утверждают, что Сьюзи — источник их вдохновения.

Монти в 68 лет

Монти в 20-летнем возрасте

По словам модели, ее внешность — стопроцентно натуральна. Они никогда не делала никаких пластических операций. Монти, проживающая в городе Труро (графство Корнуолл) говорит, что обязана моложавостью своему образу жизни. Она не курила и не пила алкоголь, старается питаться здоровой пищей, ест только свежие продукты и много рыбы, которую ловят местные рыбаки. И, кроме того, ежедневно совершает длительные, многокилометровые прогулки со своей собакой.

Как пишет издание Daily Star, Сьюзи намерена работать моделью по меньше мере до того, как ей исполнится 70 лет. По ее словам, сейчас большой спрос на моделей в возрасте, поэтому она очень востребована и занята. На нее буквально потоком льются просьбы принять участие в фотосессиях. Так, в данный момент она является сейчас лицом австралийского бренда нижнего белья MySecretDrawer.

В молодости Сьюзи Монти одержала победу на конкурсах «Мисс Корнуолл бикини» и «Мисс Корнуолл купальный костюм».

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