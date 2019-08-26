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Топор, венок и гроб: под Харьковом неизвестные объявили войну активисту (фото)
Главе Чугуевской правозащитной группы Роману Лихачову неизвестные принесли гроб, похоронный венок, на ленте которого была написана угроза, и воткнули топор в дверь.
Как сообщает сам правозащитник в Facebook, около 2 часов ночи 26 августа неизвестные доставили венок и топор к дому в микрорайоне «Авиатор», где находится Чугуевская правозащитная группа, и гроб — к дому по ул. Музейная, 16а.
Лихачов предположил, что это может быть связано с расследованием по «наливайкам», которое активно ведет его группа «Мережа антикорупційних центрів», в Чугуеве (Харьковская область).
«Всем, кто видел как … принесли венок и топор или как доставили гроб, у кого есть записи с регистраторов или кто видел, как заказывали гроб или венки — прошу написать в личку или позвонить», — пишет Лихачев.
За информацию о заказчиках и тех, кто участвовал в доставке, он объявил вознаграждение.
Ранее «ФАКТЫ» писали об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которую облили серной кислотой возле подъезда ее дома. Через четыре месяца она умерла в киевской больнице.
В преступлении подозреваются Сергей Торбин, Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов. Все пятеро признали свою вину и пошли на сделку со следствием.
Организатором убийства считают председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, который из зала суда вышел под залог в 2,5 миллиона гривен.
Напомним, в 2018 году произошло около 40 нападений на активистов.
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