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Все подозреваемые в нападении на Гандзюк признали свою вину
Все обвиняемые в совершении покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку о признании виновности с прокурором. Об этом было заявлено на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области.
Так, по данным обвинения, подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Сергей Торбин по заказу неназванных лиц склонил других обвиняемых — Никиту Грабчук, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова — к участию в покушении, сообщает радио «Свобода».
Все пятеро обвиняемых на вопрос судьи Елены Черной ответили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на сделку со следствием.
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 3 до 6,5 лет. Следующее заседание суда запланировано на 6 июня.
Как писали «ФАКТЫ», председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, получил разрешение передвигаться в пределах области и предварительно не предупреждать об этом следствие.
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