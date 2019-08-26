Политика

В "Слуге народа" определились с союзниками в Раде

В Раде IX созыва сообща будут действовать фракции партий «Слуга народа», «Батькивщина» и «Голос». Такое мнение высказал новоизбранный народный депутат от партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов.

Он подчеркнул, что все три партии декларируют готовность поддержать изменения в Конституцию Украины с целью отмены депутатской неприкосновенности.

«Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции — мы четко сейчас видим, что это будет «Слуга народа», как по мне, «Голос» и «Батькивщина», — констатировал политик.

По его словам, так называемая монокоалиция уже продемонстрировала отношение к потенциальным союзникам во время распределения должностей в Раде среди фракций, и все увидели, что «идет тесное сотрудничество и перераспределение мнений и всего остального между «Слугой народа», «Голосом» и «Батькивщиной».

Ранее представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте уже создана, а одним из первых проголосованных ею решений может стать проект изменений в Конституцию с целью сокращения количества народных депутатов.



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