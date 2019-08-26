Будут "резать": у Зеленского подтвердили намерение сократить число нардепов до 300

Политика

В президентской команде работают над законопроектом о сокращении количества народных депутатов. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, которого прочат на должность вице-спикера.

«Мы в течение выходных занимались законопроектами… По поводу этого законопроекта (об уменьшении количества нардепов, — ред.), я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещали — и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности», — цитирует Стефанчука «РБК-Украина».

По поводу законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности Стефанчук отметил, что документ отправят в КСУ, чтобы провести его через заседание Рады в окончательной редакции.

По его словам, этот законопроект сможет получить необходимое конституционное большинство голосов депутатов.

«Фактически, мы будем голосовать за законопроект № 7203, у которого есть заключение Конституционного суда. Я искренне надеюсь, что партия ЕС не откажется. Было бы логично не голосовать за тот законопроект, который они вносили. Я очень надеюсь, что партия „Голос“ не откажется поддерживать нас в этих программных принципах нашей партии. Надеюсь, что Блок Юлии Тимошенко тоже. Но об этом мы будем говорить уже после того, как проголосуем во втором чтении», — сказал Стефанчук.

Кроме того, по словам будущего нардепа, в период зимних каникул парламент перейдет на новую систему голосования «Рада-4» (голосование по отпечатку пальца).

«Мы уже сейчас ведем переговоры с Институтом прикладной математики, который отвечает за все эти вещи, и с юридическими службами, которые должны подготовить изменения в регламент, позволяющие голосовать народным депутатам с использованием этой системы. Я думаю, что где-то в течение полугода, а это не от нас зависит, это вопрос технический, потому что его надо разработать, сертифицировать, ввести, завести в Верховную Раду, очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что за зимние каникулы мы сможем перейти на совершенно новую систему функционирования», — сказал Стефанчук.

Напомним, первое заседание новой Верховной Рады намечено 9-го созыва 29 августа. В этот же день будет отмечаться новый государственный праздник — День Памяти. Ранее планировалось провести первое заседание на День независимости Украины.

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