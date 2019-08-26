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Россиянина подозревают в заказном политическом убийстве в Берлине
В Берлине арестован 49-летний россиянин, которого обвиняют в убийстве 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает Spiegel Online со ссылкой на источники.
Зелимхана Хангошвили застрелили 24 августа в берлинском районе Моабит. Преступник выстрелил ему в голову. Подозреваемым проходит 49-летний уроженец Чечни, он задержан.
Немецкие следователи рассматривает различные причины произошедшего, но самой вероятной считают версию «профессионально спланированного заказного убийства».Они не исключают, что к нему могут быть причастны российские спецслужбы, в частности, ГРУ.
По данным Spiegel, Хангошвили считался доверенным лицом правоохранительных органов Грузии и помогал «в борьбе с российским влиянием» в регионе.
Как сообщает издание, Хангошвили участвовал во второй чеченской войне и был полевым командиром в 2001—2005 годах. Позже он работал в антитеррористическом департаменте МВД Грузии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о попытке устранения российскими спецслужбами бывшего российского военного разведчика и его дочери. Британские спецслужбы обвинили в этом офицеров ГРУ, которые специально приезжали для этого в Солсбери.
Также сообщалось о жестоком убийстве в Берлине 24-летней украинки, приехавшей на заработки. По подозрению в убийстве был задержан ее немецкий работодатель.
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