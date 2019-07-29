Происшествия

В Берлине жестоко убили 24-летнюю украинку. Наталью Михайлюк, приехавшую в Германию на заработки, зарезали. Это произошло в квартире у 64-летнего немца, у которого Наталья работала домработницей. Именно ее работодатель и был задержан по подозрению в убийстве. По предварительной версии полиции, немец убил украинскую заробитчанку еще 22 июля, после чего ее тело двое суток пролежало в квартире.

Когда тело Натальи Михайлюк обнаружила полиция, ее работодатель был в той же квартире. Он заявил, что ничего не помнит и не понимает, что произошло. Родные Натальи Михайлюк подозревают, что таким образом он пытается избежать уголовной ответственности.

Читайте также: В Польше работодательница вывезла украинца умирать в лесу: новые подробности резонансной истории

Подробности этой страшной истории «ФАКТАМ» рассказал друг Натальи Михайлюк Андрей. Андрей сообщил, что Наталья жила с Заставницком районе Черновицкой области. Там у нее остались восьмилетняя дочка, гражданский муж и родители. На заработки в Германию Наталья уехала всего три месяца назад. До этого работала в Черновцах в косметологическом салоне мастером по наращиванию ресниц.

- Она уехала на заработки в мае 2019 года, — рассказал «ФАКТАМ» Андрей. — Уехала, потому что нужны были деньги. Знакомые рассказывали, что в Германии можно заработать больше. Вот Наташа и решила попробовать. Деньги нужны были в первую очередь для ее восьмилетней дочки. Гражданский муж Наташи Александр (он не отец этой девочки) всячески их поддерживал, но у нас много не заработаешь.

Наташа, как и большинство украинских заробитчан, работала неофициально. Уехала в Германию как турист. Через 90 дней (то есть как раз в июле) должна была вернуться. В Берлине она жила в семье, выполняла работу по дому. Насколько я знаю, она устраивалась на работу не к тому 64-летнему мужчине, а совсем к другим людям. Сначала жила и работала в другой семье. Но потом этот человек (которого сейчас задержали) попросил ее выгуливать его собаку. А у Наташи у самой есть собака, в Украине она даже состоит в кинологическом клубе. Одним словом, для Наташи это не было проблемой, и она согласилась. А потом он предложил ей не только выгуливать собаку, но и убирать у него дома. Сказал, что она может жить в одной из комнат. В результате она стала жить и работать у него.

По словам Андрея, Наталья на работу не жаловалась.

- Она говорила, что все в порядке, — вспоминает Андрей. — Наташа была не из тех, кто жаловался. Но думаю, что если бы там происходило что-то из ряда вон выходящее, она бы об этом рассказала — хотя бы родителям или гражданскому мужу. Как-то раз она обмолвилась, что работодатель не хочет ее отпускать… 22 июля Наташа должна была приехать домой. Я так понял, что возвращаться в Германию она не собиралась. 21 июля она разговаривала с мужем. Говорила, что уже собирает вещи. Это был их последний разговор.

Потом она перестала выходить на связь. Мы решили, что она специально не звонит, хочет своим приездом сделать сюрприз. Думали, что во вторник, 23 июля, она уже будет в Черновцах. Но нет. А в среду, 24 июля, приехала посылка с ее вещами. Это Наташа перед отъездом сама отправила домой свои вещи, чтобы не везти тяжелые сумки. Вещи прибыли, а Наташа нет. Ее нигде не было, телефон был отключен.

Мы начали бить тревогу. Украинка из нашей кинологической школы, которая живет в Берлине, поехала в дом, где работала Наташа. Она была первой, кто узнал страшную правду. На этаже рядом с квартирой Наташиного работодателя увидела следы крови. В квартире двери никто не открыл. Женщина сообщила об этом нам, а мы из Украины уже вызвали полицию. Спрашивается, где же были соседи? Неужели их не насторожили следы крови? Позже сосед по лестничной площадке сказал, что обратил внимания на эти пятна, когда вернулся из командировки. Сообщил об этом консьержу. Но полицию никто из них так и не вызвал.

Читайте также: «Я обнаружил их тела»: зять украински, убитой мужем-итальянцем, рассказал шокирующие подробности

Когда в квартиру зашли сотрудники полиции, она нашли там Наташу. Она была мертва. По предварительным данным, ее тело пролежало там несколько дней. Наташин работодатель был дома. Он не смог ничего объяснить. Заявил, что вообще не понимает, что произошло и ничего не помнит. Не исключено, что сейчас он специально «косит» под сумасшедшего, чтобы избежать наказания. Или он действительно какой-то маньяк… Что там произошло и почему он ее убил, мы можем только догадываться. Известно, что он ее зарезал. Ударил ножом в спину.

А рядом с телом Наташи сотрудники полиции обнаружили ее паспорт. Незадолго до случившегося Наташа рассказывала мужу, что у нее пропал загранпаспорт. Из-за этого ей даже пришлось отложить отъезд. Она обратилась в полицию по поводу утери паспорта и получила через консульство другой документ, позволяющий ей уехать. А тут оказалось, что паспорт был в квартире. Видимо, у ее работодателя. Возможно, он украл документ, чтобы ее не отпускать. А когда узнал, что она все равно уедет, убил… Но это всего лишь предположение.

Читайте также: «Оксана в Польше пережила ад»: «ФАКТЫ» выяснили подробности скандала с украинской заробитчанкой

По словам Андрея, работодатель Натальи Михайлюк арестован. Родные Натальи сейчас пытаются забрать ее тело в Украину. Но это непросто, и очень дорого.

- Отец Наташи уже едет в Берлин, — говорит Андрей. — Необходимо дождаться, когда прокуратура даст разрешение на вывоз тела. Но это еще и очень дорого. Даже с учетом всех скидок за перевозку тела придется заплатить не меньше двух тысяч евро (для тех, кто может помочь семье Наташи, сообщаем номер счета ее гражданского мужа Александра Новака 4 149 629 300 240 025). Мы все не можем поверить, что Наташи больше нет. Я познакомился с ней благодаря нашему увлечению собаками. Мы вместе состоим в Школе рабочих собак (это кинологическая школа). Наташа была очень доброй и светлой девушкой, мы называли ее нашей зажигалочкой. Инициативная, отзывчивая, всегда была готова прийти на помощь… Ее восьмилетняя дочка сейчас с бабушкой и дедушкой. Ей уже сообщили, что мамы больше нет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как в Польше работодательница выбросила бросила умирать в лесу украинца Василия Чорнея, которому стало плохо на работе. Василий Чорней умер, его тело нашли через несколько дней. В Ивано-Франковской области у Василия остались трое детей. Позже стало известно, что неравнодушные люди из Польши буквально за неделю собрали полмиллиона злотых (более 130 тысяч долларов) для детей умершего украинца.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter