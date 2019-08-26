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За жестокие издевательства над "салагами" военный отделался четырьмя месяцами гауптвахты
В Одесской области матрос воинской части, который был замечен в изощренном издевательстве над новобранцами, отделался символическим наказанием. Суд приговорил его к … четырем месяцам гауптвахты. При этом, один из потерпевших получил порядка 120 ударов.
Воинская часть, где произошло ЧП, дислоцируется в пгт. Черноморское Лиманского района Одесской области.
В соответствии с материалами дела, старший матрос ВМС ВС Украины посреди ночи поднял и построил семь военнослужащих в казарме, после чего начал наносить им удары в голову, грудь и живот.
«Такие издевательства продолжались четыре часа», — говорится в заключении обвинения.
Отмечается, что ЧП случилось 24 марта, причем садист не ограничился одним помещением казармы, а переходил из одной спальни в другую.
За «подвиги» военнослужащего николаевский суд приговорил его к четырем месяцам гауптвахты, с отсчетом срока отбывания наказания с 3 апреля (т.е. с момента его задержания правоохранителями). При этом по икриминируемой злоумышленнику статье Уголовного кодекса Украины виновному грозит пять лет тюрьмы.
Напомним, в воскресенье, 25 августа, в селе Дачное Беляевского района Одесской области, в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты произошло убийство военнослужащего.
А перед этим в Николаевской области убийством закончился пикник двух солдат закончился убийством.
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