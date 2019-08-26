Происшествия

В воинской части под Одессой застрелили морпеха: что об этом известно

В воскресенье, 25 августа, в селе Дачное Беляевского района Одесской области, в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты, произошло убийство военнослужащего. Две недели назад в Киевской области военнослужащий застрелил соседа по общежитию.

Как сообщает «Думская», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, трагедия произошла около 11:30.

«Матрос С., находясь в суточном наряде на КПП на территории воинской части, совершил один выстрел из автомата Калашникова в сторону своего сослуживца — матроса К. От полученного сквозного ранения головы последний умер на месте», — говорится в сообщении.

По данным издания, оба морпеха в момент стрельбы были трезвые.

По факту убийства открыто уголовное производство. Сотрудники полиции и военной прокуратуры выясняют мотив и обстоятельства преступления. Подозреваемый задержан.

Напомним, в Николаевской области пикник двух солдат закончился убийством. А в Харьковской области 15 лет тюрьмы получил военнослужащий, расстрелявший фельдшера из-за пари.

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