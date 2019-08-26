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Под Одессой зафиксирован "экологичный" национальный рекорд Украины
В селе Молодежное Овидиополского раойона Одесской области не найдете на тротуарах и дорогах ни одной пластиковой крышечки. И это несмотря на то, что здесь проживает около трех тысяч человек.
«Просто все крышечки — 7548 штук — ушли на создание удивительного панно. Этот шедевр — герб родного села — создали школьники», — не без гордости констатируют сельчане.
«Это также новый рекорд Украины!», — констатировала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, которая вручила его авторам соответствующий сертификат.
Напомним, ученица средней школы из Киева придумала, как перерабатывать пластик с помощью солнечной энергии.
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