- 22:33 Гороскоп на 27 августа для всех знаков Зодиака
- 22:17 Юная Ястремская стартовала на US Open с победы над опытной румынкой
- 22:05 Путин перехитрил Обаму: Трамп снова бросил камень в предшественника из-за "украинского вопроса"
- 21:35 В Днепре ищут педофила, искалечившего 15-летнюю девочку
- 21:16 Трусы Maruv и признание партнерши Зеленского: самые яркие моменты первого эфира «Танців з зірками»
- 21:02 Бразильцы обеспечили «Львову» победу на «Днепр-Арене»: видеообзор матча
- 20:27 Зеленский, Путин, Макрон и Меркель назначили встречу: названы дата и место
- 19:54 Где смотреть онлайн «Аякс» — АПОЕЛ: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 19:51 В Ровенской области суд арестовал женщину, обезглавившую мужа-тирана
- 19:42 Украина — Польша: где смотреть онлайн матч женского чемпионата Европы по волейболу
- 19:36 Немного ринопластики и красивая: Леся Никитюк шокировала изменениями во внешности
- 19:33 Обстрел из гранатомета в центре Киева: стало известно, чей офис атаковали неизвестные (обновлено)
В Днепре ищут педофила, искалечившего 15-летнюю девочку (фото)
В Днепре полиция открыла уголовное производство по факту нападения неизвестного злоумышленника на 15-летнюю девочку. По словам свидетелей, он ударил ребенка по голове бутылкой и пытался затащить в кусты.
Прохожие спугнули маньяка, и он скрылся с места преступления.
Пострадавшая девочка получила серьезные травмы, скорее всего, ей понадобятся пластические операции.
На данный момент полиция квалифицировала инцидент по статье 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное причинение легких телесных повреждений»), однако может переквалифицировать его в случае, если судебно-медицинская экспертиза установит другую степень телесных повреждений.
Теперь жителей Днепра просят помочь установить личность подозреваемого в нападении на девушку. Приметы: возраст — 40−45 лет, рост — 170 см, темные волосы, смуглый, был одет в черную футболку и темные джинсы.
Фоторобот злоумышленника
Напомним, «ФАКТЫ» писали о диком случае в Кропивницком, где извращенец избил и изнасиловал малолетнюю девочку. А в Житомирской области 33-летний педофил изнасиловал дочь своей сожительницы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...