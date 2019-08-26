В Днепре ищут педофила, искалечившего 15-летнюю девочку (фото)

Происшествия

В Днепре полиция открыла уголовное производство по факту нападения неизвестного злоумышленника на 15-летнюю девочку. По словам свидетелей, он ударил ребенка по голове бутылкой и пытался затащить в кусты.

Прохожие спугнули маньяка, и он скрылся с места преступления.

Пострадавшая девочка получила серьезные травмы, скорее всего, ей понадобятся пластические операции.

На данный момент полиция квалифицировала инцидент по статье 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное причинение легких телесных повреждений»), однако может переквалифицировать его в случае, если судебно-медицинская экспертиза установит другую степень телесных повреждений.

Теперь жителей Днепра просят помочь установить личность подозреваемого в нападении на девушку. Приметы: возраст — 40−45 лет, рост — 170 см, темные волосы, смуглый, был одет в черную футболку и темные джинсы.

Фоторобот злоумышленника

Напомним, «ФАКТЫ» писали о диком случае в Кропивницком, где извращенец избил и изнасиловал малолетнюю девочку. А в Житомирской области 33-летний педофил изнасиловал дочь своей сожительницы.

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