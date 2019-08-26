Стиль жизни

Гороскоп на 27 августа для всех знаков Зодиака

Вторник, 27 августа, — тихий день. Если у вас есть дети, посвятите это время подготовке к школе. Или пообщайтесь с родственниками.

А чтобы вы знали, какие сюрпризы вас ждут, «Факты» предлагают гороскоп на 27 августа для всех знаков Зодиака.

Овен

На работе все спокойно, но могут открыться неожиданные перспективы для начала нового прибыльного дела. Думайте над этим сами, не советуйтесь с коллегами и друзьями, это навредит.

Телец

Звезды советуют быть внимательнее к любимому человеку. Также избегайте новых контактов, вечеринок и не поддавайтесь на всевозможные провокации.

Близнецы

День, когда вы будете тратить свои физические и эмоциональные ресурсы слишком активно. Берегите себя, следите за питанием.

Рак

Лучше воздержаться от начала новых дел и новых отношений. А вот над старыми стоит поработать. Пригласите любимого человека на свидание.

Лев

Ковать железо нужно, пока оно не остыло. Посмотрите в свой список планов и дерзайте.

Кстати, не забудьте сделать маленький подарок дорогому человеку.

Дева

Рабочее настроение стоит сменить на легкую разгрузку. Отправляйтесь на прогулку, в кино, даже в зал.

Близкие сделают неприятный сюрприз, берегите нервы.

Весы

Это ваш день. Смело беритесь за все, о чем мечтали, закрепляйте прежний успех. Друзья вас поддержат.

Скорпион

Никаких проектов на долгую перспективу, не сегодня. Это касается и работы, и поездок, и личной жизни.

Вечером пригласите друзей на чай.

Стрелец

Во всем, что связано с деньгами — полный успех. А вот с личной жизнью не очень. Семейных Стрельцов ждут разборки.

Козерог

На работе вас ценят, а вот здоровье немножко подведет. Избегайте шумных вечеринок, ложитесь спать пораньше. Водолей

Для исполнения сокровенных желаний потребуется терпение и большой труд. Не увлекайтесь слишком новым романом.

Рыбы

Разрешится какая-то путаница с финансовыми делами, возможно, вам вернут долг. Близкий человек порадует хорошей новостью.



Хорошего вам дня!

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака читайте здесь.

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