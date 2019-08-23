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Близнецам выпадет счастливый шанс, а Раков ждет успех на работе: гороскоп на неделю
ОВЕН. Вряд ли стоит взваливать на свои плечи весь груз забот, лучше обратиться за помощью к коллегам. Успех в финансовых вопросах будет напрямую зависеть от умения договориться, пустив в ход всю свою дипломатию и красноречие.
ТЕЛЕЦ. Хороший период наступает для того, чтобы начинать новое дело — удача сопутствует вам буквально во всех отраслях деятельности. Не исключено, что в ближайшее время произойдет событие, благодаря которому сумеете по-новому взглянуть на себя.
БЛИЗНЕЦЫ. Чтобы воплотит в жизнь задуманное, не придется прикладывать какие-то особые усилия. Словно кто-то добрый и невидимый направляет и помогает вам во всем — это невероятное открытие для вас, так что не упустите свой шанс.
РАК. Воздушные замки хороши только в нашем воображении, поэтому не тратьте время на их сооружение. Лучше позаботиться о реальном, земном, тем более, что на профессиональном поприще вас действительно ждет успех.
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ЛЕВ. Оценивайте свои силы и возможности, исходя из того, что имеете. Не пытайтесь осваивать заоблачные дали — они вам сейчас ни к чему. Своевременная помощь друзей позволит справиться с возникшей проблемой.
ДЕВА. Пессимистические настроения, посещающие вас в последнее время, должны полностью улетучиться, ведь для этого есть все основания. Смело проявляйте инициативу — есть надежда, что она не будет наказуемой.
ВЕСЫ. Свежий взгляд на происходящее поможет вам правильно сориентироваться и добиться наилучших результатов в работе. Старайтесь побольше отдыхать, поскольку осенью организм испытывает некоторую усталость. Любую возможность используйте для восстановления энергетического баланса.
СКОРПИОН. Оставьте время для того, что доставляет истинное удовольствие — не перегружайте себя тяжелым физическим трудом. Неплохо бы также упорядочить свои мысли, сконцентрировавшись на том, что для вас наиболее важно.
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СТРЕЛЕЦ. Вполне можете попробовать себя на новом поприще. Помните лишь о том, что любое дело необходимо доводить до конца, ничего не откладывая в долгий ящик. Избегайте конфликтных ситуаций, учитесь владеть собой.
КОЗЕРОГ. Суета и спешка — не самые лучшие помощники для вас. А также не стоит плыть против течения — израсходуете все силы, а к желанному берегу вряд ли прибьетесь. В финансовых делах учитывайте каждую мелочь, ничего не пуская на самотек.
ВОДОЛЕЙ. Осторожность в делах и поступках поможет избежать досадных ошибок и недоразумений, что весьма важно для вас в настоящее время. Даже если вокруг будут кипеть споры и страсти, старайтесь оставаться спокойным и невозмутимым.
РЫБЫ. Возможности, которые открываются перед вами, нужно умело использовать, иначе от них не будет никакого проку. Больше всего внимания уделяйте близким, особенно детям. Помните, что в вашем совете и помощи нуждаются сейчас многие.
Ранее известный астропсихолог Валентина Виттрок в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» дала прогноз на август и назвала благоприятные и опасные даты месяца.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..