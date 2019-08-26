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Люди и звери

В Днепре белка устроила переполох в супермаркете: появилось видео

22:59 26 августа 2019 142
Белка
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре произошло ЧП в одном из супермаркетов. Там в отдел бытовой химии забежала белка из соседнего сквера.

Потерявшее ориентир животное начало стремительно бегать по полкам, разбрасывая товар, сообщает местный 34 телеканал.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале.

Как видно в кадре, продавщицы супермаркета не смогли дать отпор грызуну, так как сами перепугались до смерти и бросились от него врассыпную.

Об ущербе магазину ничего на данный момент ничего не известно.

Напомним, ранее в супермаркете Киева обнаружилась кошка, перепутавшая развесной сахар с наполнителем для лотка, а также кошка, дегустировавшая колбасу с витрины.

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