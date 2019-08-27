Виноваты США: в РФ «раскрыли причину» ракетных испытаний под Северодвинском

Мир

Испытания и взрыв под Северодвинском были связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО. Об этом заявил и.о. постпреда России в Вене Алексей Карпов, передает РИА Новости.

По его словам, Москва якобы была вынуждена начать разработку собственных вооружений в качестве ответной меры на действия США, «в одностороннем порядке разорвавших договор».

Карпов также утверждал, что произошедший на полигоне взрыв не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не подпадает под действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ранее в российских СМИ сообщалось, что инцидент, произошедший на 45-м Государственном центральном морском испытательном полигоне Военно-морского флота (ВМФ) России, расположенном вблизи поселка Ненокса на побережье Белого моря примерно в 30 километрах от Северодвинска, может быть связан с испытаниями элементов перспективной гиперзвуковой ракеты «Циркон», в топливном компоненте для жидкостной двигательной установки (ДУ) которой применяются каталитические присадки, или с разрабатываемой низколетящей малозаметной крылатой ракетой глобальной дальности «Буревестник», которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой (ЯЭУ).

Согласно официальным данным, инцидент, связанный с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке (ДУ), стал причиной гибели семи человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», взрыв на полигоне в 40 километрах от города Северодвинск прогремел 8 августа. Некоторое время российские власти пытались замолчать факт ЧП, уверяя гражданское население, что ничего страшного не произошло и ситуация под контролем. И только когда двое суток спустя, 10 августа, на побережье Финляндии был обнаружен повышенный радиационный фон, Кремлю пришлось признать: на полигоне во время испытаний был взрыв с последующим выбросом радиации. Впоследствии военную базу под российским Архангельском, где произошел мощный взрыв, связанный с утечкой радиации, в мировой прессе уже назвали «Новым Чернобылем».

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