Украина

Ядерный взрыв в Северодвинске «аукнулся» Кирилловке и другим курортам на Азове: что об этом известно

Радиоактивное облако после взрыва российской ракеты во время испытаний под Северодвинском несколько дней находилось над территорией Украины. В частности, оно накрыло территорию Приазовья, пишет РИА Мелитополь.

В подтверждение информации агентство приводят карту, которую обнародовал в своем Twitter исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

На ней видно, что радиоактивное облако летало над Украиной с 15 по 18 августа. В частности, речь идет о большей части юго-восточных регионов, оккупированном Крыме, а также части центральных районов страны.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed. We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18 августа 2019 г.

Напомним, что 8 августа прогремел взрыв на полигоне в 40 километрах от города Северодвинск. Некоторое время российские власти пытались замолчать факт ЧП, уверяя гражданское население, что ничего страшного не произошло и ситуация под контролем. И только когда двое суток спустя, 10 августа, на побережье Финляндии был обнаружен повышенный радиационный фон, Кремлю пришлось признать: на полигоне во время испытаний был взрыв с последующим выбросом радиации. Впоследствии в разведке США заявили, что под Северодвинском взорвалась межконтинентальная крылатая ракета с ядерной установкой «Буревестник».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России врачи Архангельской областной больницы не были предупреждены о том, что доставленные в учреждение после взрыва в Северодвинске люди заражены радиацией. В медицинское учреждение были доставлены трое пострадавших — они были обнажены и завернуты в прозрачные пластиковые мешки.

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