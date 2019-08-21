27 августа 2019

Несколько лет назад, путешествуя по Сицилии, я неожиданно для себя узнал, что свой «творческий» путь будущий легендарный граф Калиостро начинал как раз там, в Палермо. Родившись в семье мелкого торговца сукном и шелком, Джузеппе Бальсамо (а именно так его звали при рождении) мог стать учёным или священником, о чем так мечтал его набожный отец. Но стал мошенником. Правда, мошенником не обычным, заурядным, а великим, во многом неповторимым, вспоминаемым до сих пор, то есть больше, чем через 250 лет.

Из школы Джузеппе был изгнан с треском. И это при том, что у мальчика было множество талантов. Он прекрасно рисовал, легко овладевал иностранными языками, под руководством наставника успешно ставил химические опыты и даже демонстрировал навыки чревовещания. Однако рано проявившаяся страсть к авантюризму привела к тому, что Джузеппе был уличён в мошенничестве — и вынужденно сбежал в Палермо, где, собственно говоря, и началась его головокружительная карьера, о которой вскоре заговорила вся Европа.

Будущий граф Калиостро (это имя он присвоил себе для пущей важности) не брезговал ничем. Он подделывал ценные бумаги, варил «приворотное зелье» и соблазнял богатых людей рассказами о кладах с несметными сокровищами. После того, как крупный сицилийский ростовщик Мурано купился на сказку о таком кладе и принёс ко входу в «пещеру с несметным богатством» 60 унций чистого золота, которые невероятным образом растворились в воздухе под влиянием «чёрных духов», Джузеппе Бальсамо пришлось срочно уносить из Палермо ноги.

Несколько лет проведя в Африке и на Ближнем Востоке, где ему удалось приобрести немало новых навыков (в том числе владения гипнозом), новоявленный граф Калиостро отправился в долгосрочное турне по странам Европы. За короткий срок он перенял аристократические манеры и начал общаться с высокопоставленными особами, легко становившимися жертвами его сказок о чудесах Востока и возможностях стремительно разбогатеть. Очаровав своими рассказами одну из первых красавиц Рима Лоренцу Феличиане, граф Калиостро и ее вскоре приобщил к своему делу. Она-то думала, что выходит замуж за богача, а на самом деле стала сообщницей великого мистификатора и жулика.

Уже вместе они лечили лондонскую аристократию «чудодейственными» бальзамами, вместе заставляли сказками о чудесах Востока раскошеливаться придворную знать Франции, Бельгии, Германии. Вместе покоряли императорский Санкт-Петербург, где жертвами их блестящих афер стали десятки доверчивых приближенных императрицы.

Говорят, что графу Калиостро удалось обвести вокруг пальца даже всесильного графа Потёмкина, которого знаменитый алхимик убедил в том, что вместо пуговиц из олова лучше на мундиры русской армии пришивать пуговицы латунные. И с тех пор больше ста лет мундиры обшивались «пуговицами Калиостро», сумевшего и на этом дельце заработать крупное вознаграждение. Впрочем, и из России великому авантюристу с красавицей-женой пришлось спасаться бегством. А в память о них императрица Екатерина II лично написала две театральные пьесы, в которых обличала подлых лжецов и шарлатанов, — «Обманщик «и «Шаман Сибирский»…

После вынужденного возвращения в Италию и ареста по доносу агента инквизиции граф Калиостро был приговорен к пожизненному заключению. А его супруга, также признанная виновной, была отправлена в монастырь. Осталось подробное описание торжественного ритуала покаяния, которому был подвергнут Калиостро в церкви Санта-Мария. Стоя на коленях в простой рубахе и со свечой в руке, он молил Бога о прощении, а в это время на площади перед церковью палач сжигал все его магические книги и прочий «волшебный» инвентарь…

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.