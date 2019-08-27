- 08:07 Свитолина начала выступление на US Open с победы над 17-летней американкой
- 07:56 Под дверью львовской гостиницы нашли гранатомет, готовый к стрельбе
- 07:50 Королева Елизавета отказала Меган Маркл и принцу Гарри, желавшим поселиться в ее замке
- 07:29 Лучшие идеи дизайна ногтей: стильно и эффектно
- 07:25 В центре Черновцов рухнула стена жилого дома
- 07:25 Ученым впервые удалось вырастить печень человека
- 06:48 Названы лучшие видеоклипы года: в США вручили награды MTV
- 06:45 Как "Квартал" прощался с Юзиком: появилось видео
- 06:30 «Красавица-конфетка»: Лиза Галкина предстала в образе сказочной принцессы
- 06:25 В Кирилловке снова разбушевалось море
- 06:10 Подвел розовый зайка: Киркоров опозорился с рекламой секс-шопа
- 05:50 На сцене без белья: Лобода восхитила зрителей «голым» костюмом
Под дверью львовской гостиницы нашли гранатомет, готовый к стрельбе
Во Львове готовый к стрельбе гранатомет нашли у входа в вестибюль отеля «Львов» в центре города, на проспекте Чорновола, 7.
Инцидент произошел около 02:40 26 августа.
Согласно визуальному осмотру, найденный предмет внешне похож на РПГ 22 «Нетто», причем внутри находился боевой заряд, сообщили в прокуратуре Львовской области. В ходе экспертного исследования гранатомета было подтверждено, что заряд пригоден для взрыва.
Инцидент квалифицирован по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт»). В настоящее время решается вопрос о передаче уголовного производства в следственный отдел Управления СБУ во Львовской области.
Напомним, в Киеве из аналогичного гранатомета в ночь на 26 августа обстреляли офис компании «Мостобуд», принадлежащей президенту Национальной федерации бокса Украины Владимиру Продивусу. Инцидент также квалифицировали как теракт.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..