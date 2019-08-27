Происшествия

Под дверью львовской гостиницы нашли гранатомет, готовый к стрельбе

Во Львове готовый к стрельбе гранатомет нашли у входа в вестибюль отеля «Львов» в центре города, на проспекте Чорновола, 7.

Инцидент произошел около 02:40 26 августа.

Согласно визуальному осмотру, найденный предмет внешне похож на РПГ 22 «Нетто», причем внутри находился боевой заряд, сообщили в прокуратуре Львовской области. В ходе экспертного исследования гранатомета было подтверждено, что заряд пригоден для взрыва.

Инцидент квалифицирован по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт»). В настоящее время решается вопрос о передаче уголовного производства в следственный отдел Управления СБУ во Львовской области.

Напомним, в Киеве из аналогичного гранатомета в ночь на 26 августа обстреляли офис компании «Мостобуд», принадлежащей президенту Национальной федерации бокса Украины Владимиру Продивусу. Инцидент также квалифицировали как теракт.

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