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"Повальному идиотизму уже не удивляемся": на ярмарке в России коров нарядили в форму солдат советской армии (видео)

В российском Брянске организаторы ежегодной Свенской ярмарки оскандалились появлением на празднике коров в форме… воинов Советской армии. Видео выложил в сеть бывший брянский предприниматель, блогер Александр Коломейцев.

Коровы в импровизированном стойле одного из местных сельхозпредриятий были одеты в пилотки и военные шапки с кокардами в форме красной звезды. Так же на животных одели накидки военного цвета, а на ограждении прикреплен котелок.

Блогер назвал это «скотским патриотизмом».

Его поддержали и пользователи сети.

«Не, ну как бы мы, в Украине, уже вашему повальному идиотизму не удивляемся. Власовские ленточки (пардон, они же у вас называются георгиевскими) цеплять на причинные места и даже тапки — это уже в порядке вещей, но чем коровы то перед вами провинились?», — пишет украинец Валерий.

«Что ещё ожидать от этой невнятной супер-пупер ярмарки, как не очередного скандала? То поросята — партизаны, то картофельное побоище, теперь коровы в форме, организация по принципу — „У нас на дярёвне усё сойдёт“? Главное, чтобы дать „прядсядателю сельсовета“ возможность похвастаться, а там хоть трава не расти?», — выразил собственное мнение пользователь Степаныч.

Ранее мы уже писали о скандальных танцах россиянок на пилоне под песню «Смуглянка» и тверке у памятника погибшим солдатам.

Подобная милитаризация общества приводит к неожиданным результатам. Так, в июле в Екатеринбурге двое мальчиков с помощью пневматического пистолета пытались ограбить игрушечный магазин.



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