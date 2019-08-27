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- 08:32 "Повальному идиотизму уже не удивляемся": на ярмарке в России коров нарядили в форму солдат советской армии
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"Повальному идиотизму уже не удивляемся": на ярмарке в России коров нарядили в форму солдат советской армии (видео)
В российском Брянске организаторы ежегодной Свенской ярмарки оскандалились появлением на празднике коров в форме… воинов Советской армии. Видео выложил в сеть бывший брянский предприниматель, блогер Александр Коломейцев.
Коровы в импровизированном стойле одного из местных сельхозпредриятий были одеты в пилотки и военные шапки с кокардами в форме красной звезды. Так же на животных одели накидки военного цвета, а на ограждении прикреплен котелок.
Блогер назвал это «скотским патриотизмом».
Его поддержали и пользователи сети.
«Не, ну как бы мы, в Украине, уже вашему повальному идиотизму не удивляемся. Власовские ленточки (пардон, они же у вас называются георгиевскими) цеплять на причинные места и даже тапки — это уже в порядке вещей, но чем коровы то перед вами провинились?», — пишет украинец Валерий.
«Что ещё ожидать от этой невнятной супер-пупер ярмарки, как не очередного скандала? То поросята — партизаны, то картофельное побоище, теперь коровы в форме, организация по принципу — „У нас на дярёвне усё сойдёт“? Главное, чтобы дать „прядсядателю сельсовета“ возможность похвастаться, а там хоть трава не расти?», — выразил собственное мнение пользователь Степаныч.
Ранее мы уже писали о скандальных танцах россиянок на пилоне под песню «Смуглянка» и тверке у памятника погибшим солдатам.
Подобная милитаризация общества приводит к неожиданным результатам. Так, в июле в Екатеринбурге двое мальчиков с помощью пневматического пистолета пытались ограбить игрушечный магазин.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!