- 09:53 "Битва за умы": Украина запустит русскоязычный телеканал с вещанием на весь мир
- 09:53 Я его заслужила: Полякова похвасталась фигурой в сексуальном купальнике
- 09:38 На детской площадке нашли гранату: подробности ЧП в Николаеве
- 09:36 Разбросал, как кегли: на Херсонщине пьяный водитель на джипе врезался в группу молодежи
- 09:14 "Обычное детство в Екатеринбурге": в России двое второклассников напали на магазин с игрушечным пистолетом
- 09:06 Украинка выставила на продажу танк: цена как за новый внедорожник
- 08:47 Вылетевшему в Таиланд "Боингу" пришлось срочно вернуться в "Борисполь": что произошло
- 08:24 В Киеве супружеская пара поссорилась с компанией молодежи: конфликт закончился стрельбой и кровью
- 08:16 Главарь "ДНР" замахнулся на проведение "международной" спартакиады
- 08:08 Трагедия на Дунае: суд в Будапеште арестовал украинского капитана, потопившего прогулочный катер
- 07:53 Умер украинский разведчик, которого в Германии назвали "выдающимся мастером шпионажа"
- 07:32 Новые тренды в маникюре: неоновый апельсин, крупные блестки и волна
"Обычное детство в Екатеринбурге": в России двое второклассников напали на магазин с игрушечным пистолетом (видео)
В российском Екатеринбурге двое мальчиков с помощью пневматического пистолета пытались ограбить игрушечный магазин. «Преступление» задумали дети 7 и 8 лет. Об этом в Twitter сообщил пользователь с ником Krychek.
«Ну вот есть же еще у Рассеюшки надежда и опора в будущем с таким подрастающим поколением! На Урале двое малолеток решили ограбить с помощью пневматического пистолета… МАГАЗИН ИГРУШЕК! Одного из них продавец скрутила и передала полиции. Впереди не 90-е, а гораздо круче», — написал блогер.
На ролике видно, когда продавец заподозрила детей в краже, один из мальчиков, чтобы избежать наказания, направил на нее игрушечное оружие. В этот время второй убежал с места «преступления».
Мальчика с пистолетом продавец поймала и задержала до приезда полиции. Правоохранители провели профилактическую беседу как с детьми, так и с их родителями.
Ну вот есть же ещё у Рассеюшки надежда и опора в будущем с таким подрастающим поколением!— Krychek (@Krychek5) July 29, 2019
На Урале двое малолеток решили ограбить с помощью пневматического пистолета… МАГАЗИН ИГРУШЕК! Одного из них продавец скрутила и передала полиции.
Впереди не 90-е, а гораздо круче. pic.twitter.com/gEjrptZlTe
Под видео появились такие комментарии:
«Они решили начать играть во взрослые игры».
«Путинюгенд во всей красе».
«А.У.Е.-шное поколение. 7 и 8 лет».
«Это дети депутатов».
Некоторые комментаторы напомнили снимками детей в военной форме, детскими книжками, в которых рассказывается, в частности, как выжить в тюрьме, о том, что этого следовало и ожидать.
Напомним, в России издали книжку для детей, в которой ее авторы отвечают на разные вопросы, в том числе, объясняют, как выжить в тюрьме.
Ранее «ФАКТЫ» писали о «счастливом» детстве российских детей, которым приходится кататься на горке из нечистот и падать в голодные обмороки в школах из-за отсутствия обедов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?