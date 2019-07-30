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"Обычное детство в Екатеринбурге": в России двое второклассников напали на магазин с игрушечным пистолетом (видео)

9:14 30 июля 2019 155
мальчики
Инф. «ФАКТОВ»

В российском Екатеринбурге двое мальчиков с помощью пневматического пистолета пытались ограбить игрушечный магазин. «Преступление» задумали дети 7 и 8 лет. Об этом в Twitter сообщил пользователь с ником Krychek.

«Ну вот есть же еще у Рассеюшки надежда и опора в будущем с таким подрастающим поколением! На Урале двое малолеток решили ограбить с помощью пневматического пистолета… МАГАЗИН ИГРУШЕК! Одного из них продавец скрутила и передала полиции. Впереди не 90-е, а гораздо круче», — написал блогер.

На ролике видно, когда продавец заподозрила детей в краже, один из мальчиков, чтобы избежать наказания, направил на нее игрушечное оружие. В этот время второй убежал с места «преступления».

Мальчика с пистолетом продавец поймала и задержала до приезда полиции. Правоохранители провели профилактическую беседу как с детьми, так и с их родителями.

Под видео появились такие комментарии:

«Они решили начать играть во взрослые игры».
«Путинюгенд во всей красе».
«А.У.Е.-шное поколение. 7 и 8 лет».
«Это дети депутатов».

Некоторые комментаторы напомнили снимками детей в военной форме, детскими книжками, в которых рассказывается, в частности, как выжить в тюрьме, о том, что этого следовало и ожидать.

Напомним, в России издали книжку для детей, в которой ее авторы отвечают на разные вопросы, в том числе, объясняют, как выжить в тюрьме.

Ранее «ФАКТЫ» писали о «счастливом» детстве российских детей, которым приходится кататься на горке из нечистот и падать в голодные обмороки в школах из-за отсутствия обедов.

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