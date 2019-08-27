Украина

Киев и Москва пока не определились, скольких человек готовы обменять, — адвокат

Россия и Украина со вторника, 27 августа, возобновляют консультации в рамках готовящего обмена заложниками и военнопленными. По информации российского адвоката Валентина Рыбина, стороны решают проблему снятия всех обвинений с лиц, заявленных на обмен. Напомним, у Путина объяснили, почему возражают против обмена по формуле «всех на всех».

При этом он подчеркнул, что окончательного решения о количестве лиц, которых включат в списки с обеих сторон, до сих пор нет.

Ранее СМИ сообщили о готовности РФ передать Украине политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка. Однако условием их освобождения является продолжение отбывания наказания на родине. Также в СМИ появилась информация о возможности освобождения части украинских военнопленных моряков.

Украина, в свою очередь, может передать РФ скандальных «антимайдановцев» Максима Одинцова, Александра Баранова, Евгения Мефедова и, возможно, бывшего «беркутовца» Александра Саттарова, которого судят в Киеве за участие в т.н. «Самообороне Крыма».

На данный момент речь идет о взаимном обмене по формуле 33:33.

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