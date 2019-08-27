Украина

Успение Пресвятой Богородицы: как отметить праздник и чего нельзя делать в этот день

В среду, 28 августа, православные и грекокатолики отмечают Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. И в этот же день заканчивается строгий двухнедельный пост, который начался на Медовый Спас. Двунадесятый (один из 12 самый больших в году) непереходящий праздник Успения начали отмечать со второй половины IV века, а дату 28 августа установили уже в VI веке.

По церковному преданию, после вознесения Спасителя на небо Богородица жила в доме любимого ученика Христа апостола Иоанна Богослова и часто бывала в местах, связанных с жизнью Сына. Во время одного из посещений Матерью Божьей Гроба Господня на Голгофе ей явился архангел Гавриил с известием, что через три дня ее земная жизнь закончится и она будет вознесена к Иисусу в Царство Небесное, чтобы пребывать там с Ним вечно. В знак победы Богородицы над смертью и тлением архангел дал Деве Марии ветвь райского финикового дерева, которая осталась у нее в руках после того, как видение закончилось.

По молитве Божьей Матери к ее Успению в Иерусалиме чудесным образом собрались апостолы, находившиеся в дальних странах (отсутствовал только апостол Фома). Дева Мария простилась с учениками своего Сына, окружившими ложе, на котором она лежала. И тут внезапный свет озарил помещение и сам Иисус в окружении ангелов, архангелов и душ ветхозаветных праведников сошел к своей матери. Богородица покинула этот мир без всякого телесного страдания, как бы заснув (поэтому кончину Девы Марии церковь называет успением, то есть засыпанием).

Когда апостолы с величайшими почестями переносили одр с телом Божьей Матери через весь Иерусалим в Гефсиманию, над погребальным шествием появилось облако света и раздались звуки небесной музыки. Первосвященники попытались разогнать процессию, но облако опустилось и скрыло ее от стражи. Первосвященник по имени Афония попытался перевернуть одр, но невидимая сила отсекла ему руки.(После случившегося Афония раскаялся, получил исцеление и принял христианство.)

Апостолы похоронили тело Богородицы в пещере в Гефсимании рядом с гробницами ее родителей и мужа. Три дня они молились, не отходя от места захоронения. Там и застал их опоздавший апостол Фома, который очень сокрушался, что не смог попрощаться с Приснодевой и поклониться ее святым останкам. Чтобы утешить его, апостолы открыли гробницу, но нашли в ней только погребальные пелены Богородицы — Пресвятая Дева была вознесена на Небо вместе с телом. В тот же день вечером во время обряда преломления хлеба в память о Божьей Материи апостолы увидели перед собой Деву Марию, которая сказала им: «Радуйтесь! Я с вами навсегда». Так верующие в Христа обрели на Небе заступницу перед Богом.

Позже на месте погребения Богородицы была возведена церковь, в которой хранились пелены, найденные в гробнице. В V веке они были перенесены царицей Пульхерией в Константинополь, во Влахернский храм.

В народе праздник носит название Большая (Первая) Пречистая. К концу августа крестьяне уже заканчивают сбор урожая, и в давние времена сложилась традиция на Успение приносить в церковь семена и колосья разных злаков для благословения, чтобы Богородица защитила собранное от пожара и дождя. Еще со времен язычества осталась традиция оставлять в поле после сбора урожая небольшое количество несрезанных колосьев. Их перевязывали красной ниткой и прижимали к земле. Такие колоски предназначались для «хлебных духов» — в знак благодарности за выращенный урожай и в надежде на их помощь в следующем году. На Черниговщине, например, возле таких колосьев клали краюху хлеба, соль и оставляли немного воды. А вообще, в разных регионах Украины колоски имели разные названия и разное предназначение. Самое распространенное название — «Спасова борода», но кое-где их именовали еще «Перепелиця», подразумевая последнее место на поле, где может спрятаться эта птица. А на Волыни колоски называли «Коза», так как в славянской мифологии полевой дух представляли в виде козы. Как бы там ни было, но повсеместно принято было оставлять часть выращенного урожая на поле и на деревьях в саду, чтобы облегчить зимовку и «духам», и всем малым творениям Божьим. Считалось также, что «хлебные духи» (полевики), живущие на ниве, при сборе урожая прячутся от серпа или косы в еще нескошенных колосках и попадают в последний, дожиночный сноп. В таком снопе, который назывался «Именинником», и приносили крестьяне полевика домой. Сноп ставили на самом почетном месте и часто хранили до нового года.

Что нужно делать в праздник

Помолиться на праздничной литургии в храме.

По традиции, к празднику пекут пироги из свежесмолотой муки и приглашают родных и соседей на обед.

Чего нельзя делать в праздник

Церковь учит, что день, когда мы почитаем Успение Пресвятой Богородицы, не отличается никакими особыми запретами. Разве что надо учесть, что в этом году праздник приходится на среду, и потому, согласно церковному уставу, этот день постный — разрешено есть рыбу, но не мясо.

Нельзя устраивать шумные гулянья с большим количеством алкоголя.

Народная молва утверждает, что на Успение ни в коем случае нельзя ссориться с родственниками и даже поднимать на них голос (впрочем, ссоры и свары не поощряются и в другие дни года).

Существуют также суеверия, что на Первую Пречистую нельзя ходить босиком (можно серьезно заболеть), нельзя втыкать в землю острые предметы (надо дать ей отдохнуть), девушкам на выданье нельзя стричься (можно «загубити долю»).

Приметы праздника

Наши предки верили, что по погоде в этот праздник можно узнать, какими будут осень и зима. Опираясь на многолетние наблюдения, народные синоптики утверждали: если на Успение идет дождь, лить будет еще 40 дней, а обильная роса гарантирует 40 дней теплой и сухой погоды.

Иней на деревьях — к ранней осени и быстрому наступлению зимы.

Гроза в этот день предупреждает о холодной осени и суровой зиме.

Радуга на небе — к теплой осени.

После Успения у девушек уже не было особо тяжелой работы, появлялось больше свободного времени: «Прийшла Перша Пречиста — стає дівка речиста». Стало быть, можно было уже подумать и о женихах. Кроме того, с Успения начинается самый долгий в году мясоед (период, в течение которого по церковному уставу разрешается есть мясную пищу). А это означает, что пришло время открыть сезон свадеб.

В этот день именины празднуют Мария и София.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о православных украинских традициях другого двунадесятого праздника — Преображения, или Яблочного Спаса, а также о том, как празднуют Преображение Господне христиане западного обряда.

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