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Пара британцев с металлоискателями обнаружила один из крупнейших кладов на территории страны (фото)

В поле близ одной из ферм в графстве Сомерсет пара британцев с металлоискателями обнаружила клад, который уже назвали одним из крупнейших из найденных на территории страны. Как пишет издание Daily Mail, 42-летний Адам Стейплс и его подруга-ровесница Лиза Грейс вырыли из земли без малого 2600 старинных монет. Общая стоимость находки — свыше шести миллионов долларов.

Большинство серебряных монет датируются XI веком и были отчеканены во времена правления последнего англосаксонского короля Гарольда II Годвинсона. Были там также и монеты эпохи Вильгельма Завоевателя.

Все они в хорошем состоянии. Лиза и Адам передали находку в лондонский Британский музей для оценки. Если находку признают сокровищем, музей оставит ее себе и скомпенсирует ее стоимость Стейплсу и Грейс — так что они станут миллионерами. Правда, им придется поделиться деньгами с владельцем поля.

Как полагают эксперты, монеты принадлежали они богатому и знатному человеку, который припрятал их на «черный день».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что четверо друзей-британцев обнаружили старинные монеты на сумму 200 тысяч долларов.



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