Стиль жизни

«Мама будет в ужасе, если увидит на мне такое»: невеста-блогер заказала свадебное платье через интернет (фото, видео)

Известный на YouTube бьюти-блогер Тина Йонг, проживающая в Австралии уроженка Вьетнама, которая вскоре собирается замуж, решила в качестве эксперимента заказать несколько дешевых свадебных платьев через интернет.

Особенно 29-летнюю невесту впечатлил туалет, купленный ею на платформе для электронной коммерции Wish. Кружевное платье из онлайн-каталога, стоимостью десять долларов (это распродажная цена), впечатлило блогершу своим фасоном. На модели оно смотрелось великолепно. Но Тина была шокирована, когда приехала ее покупка.

Платье оказалось полностью прозрачным. «С таким же успехом я могла бы отправиться под венец голой… Моя мама пришла бы в ужас, если бы увидела на мне такое в день моей свадьбы», — заявила девушка. Она полагает, что на модели платье выглядело не так откровенно, поскольку у нее, наверное, была подкладка телесного цвета. По счастью, у Йонг еще есть время определиться с нарядом.

«Если Тина пойдет в этом платье к алтарю, я, возможно, буду плакать. И не от счастья», «Это платье будет замечательно выглядеть в качестве накидки на купальник во время медового месяца» — отреагировали некоторые из 2,8 миллионов подписчиков Йонг.

Во всяком случае, в таком наряде, не боясь его испортить, смело можно будет кататься на гидроцикле — в отличие от американской невесты, которая, как писали «ФАКТЫ», неудачно прокатилась в подвенечном платье на мексиканском курорте.





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