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В испорченном платье и без макияжа: невеста неудачно прокатилась на гидроцикле (видео)

Айли Риерсон из американского города Пуйаллап (штат Вашингтон) и ее жених Эндрю отпраздновали свою свадьбу на мексиканском курорте Канкун. Чтобы добавить оригинальности традиционный церемонии, новобрачные решили прокатиться на гидроцикле, сделав незабываемые фото и видео на память.

Видео и вправду получилось впечатляющим. Однако совсем не в том смысле, на который надеялась Айли. Море в это день было неспокойно, и жених несколько не справился с управлением. В результате Риерсон, еще не успев отплыть от берега, полетела в воду, испортив свадебное платье и макияж. На видео видно, что у девушки отклеились накладные ресницы.

Айли была явно обескуражена случившимся, но продолжала улыбаться, вынырнув из воды и все еще сжимая в руке букет.

Риерсон разместила это видео на своей странице в Facebook и быстро прославилась. В комментариях девушке писали, что, даже искупавшись в волнах, она все равно выглядела потрясающе.

А вот свадьба кинозвезды Дуэйна Джонсона, о которой ранее писали «ФАКТЫ», прошла без всяких неприятных неожиданностей. Актер опубликовал в Instagram опубликовал романтичные фото с церемонии.

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