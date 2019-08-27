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«Корвалол Corvalolum» не числится в реестре хорошо известных знаков, – эксперт
Лекарственный бренд «Корвалол Corvalolum» не внесен в Государственный реестр хорошо известных знаков. Об этом сообщил руководитель юридического департамента ЧАО «Фармацевтическая компания «Дарница» Александр Саенко в интервью Цензор. нет, комментируя судебный спор между «Дарницей» и АО «Фармак».
«Это несложно проверить, реестр доступен в электронном виде на сайте „Укрпатента“. Поэтому „Фармак“ еще должен отстоять хорошую известность этого знака — и не факт, что ему это удастся», — сказал Саенко.
Он подчеркнул, что «Фармак» в 2011 году уже проиграл иск за торговую марку «Корвалол», а теперь инициировал новое разбирательство уже за обозначение «Корвалол Corvalolum».
Как сообщалось, «Фармак» стремится отменить регистрацию препарата «Корвалол-Дарница», считая себя единственным законным правообладателем торгового знака «Корвалол Corvalolum». Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) признала обозначение «Корвалол Corvalolum» хорошо известным по отношению к «Фармаку». В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе «Дарницы» отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.
АО «Фармак» основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% - до 1,05 млрд грн.
Фармацевтическая компания «Дарница» является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн. Бенефициаром компании является Глеб Загорий.
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